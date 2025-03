Notizie del mattino (04.03.2025)

I mercati asiatici sono crollati martedì con l'entrata in vigore dei dazi di Trump: il Nikkei 225 del Giappone è sceso dell'1,9%, mentre il TOPIX è calato dell'1,3%. L'Hang Seng di Hong Kong ha perso l'1,4%, l'indice JSX dell'Indonesia ha ceduto l'1,1% e lo STI di Singapore è diminuito dello 0,4%. L'S&P/ASX 200 australiano è arretrato dello 0,9%, mentre il KOSPI della Corea del Sud è rimasto stabile dopo essere tornato da una festività. Le vendite hanno rispecchiato il crollo notturno di Wall Street, seguito alla conferma dell'attuazione dei dazi di Trump.

I dazi di Trump sono ufficialmente entrati in vigore martedì alle 00:00 EST, imponendo tariffe del 25% sulle importazioni da Messico e Canada, mentre hanno raddoppiato i dazi sui prodotti cinesi dal 10% al 20%. Le misure prendono di mira quasi 2,2 trilioni di dollari di scambi commerciali annuali bilaterali con i tre principali partner commerciali degli Stati Uniti, citando la loro presunta incapacità di arginare il flusso di fentanyl verso gli USA.

La Cina ha reagito rapidamente con contromisure, annunciando dazi del 10-15% sui prodotti agricoli statunitensi, tra cui soia, mais, grano, cotone, carne bovina e latticini, con effetto dal 10 marzo. Pechino ha anche inserito 15 entità statunitensi in una lista di controllo per l'export e ha aggiunto 10 aziende americane alla sua lista di "entità inaffidabili", tra cui la società di sequenziamento genetico Illumina. Il ministero del commercio cinese ha criticato gli Stati Uniti per aver "scaricato la colpa" sulla crisi del fentanyl.

Il Canada ha annunciato dazi di ritorsione immediati su 30 miliardi di dollari canadesi (20,7 miliardi di dollari) di importazioni statunitensi, con piani di colpire altri 125 miliardi di dollari canadesi se le misure di Trump resteranno in vigore dopo 21 giorni. Il primo ministro Trudeau ha dichiarato che i dazi "disturberanno un rapporto commerciale incredibilmente proficuo" e violeranno l'accordo USMCA. Il premier dell'Ontario ha minacciato di interrompere le forniture di nichel e la trasmissione di energia elettrica verso gli USA.

Le "Due Sessioni" politiche della Cina iniziano martedì con la Conferenza consultiva politica del popolo cinese, seguita dal Congresso nazionale del popolo mercoledì. Gli analisti si aspettano che Pechino miri a una crescita del PIL intorno al 5% per il 2025 e annunci un deficit di bilancio pari al 4% del PIL. Le riunioni si svolgono in un contesto di crescenti tensioni commerciali, con gli investitori che osservano eventuali misure di stimolo per contrastare le difficoltà economiche.

Le vendite al dettaglio in Australia sono aumentate dello 0,3% a gennaio, rimbalzando dal calo dello 0,1% di dicembre, trainate principalmente da una maggiore spesa alimentare in caffè, ristoranti e servizi di asporto. La Reserve Bank of Australia ha pubblicato i verbali della riunione di febbraio, rivelando che la decisione della banca centrale di tagliare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali al 4,10% è stata basata su un calo dell'inflazione più rapido del previsto e una crescita salariale più lenta.

I prezzi del petrolio sono scesi ai minimi di quasi tre mesi nel commercio asiatico, poiché le preoccupazioni sui dazi hanno pesato sulle prospettive di crescita globale. Il Brent è sceso dello 0,8% a 71,07 dollari al barile, mentre il WTI è calato a 67,64 dollari. L'OPEC+ ha indicato che procederà con gli aumenti di produzione previsti per aprile, aggiungendo ulteriore pressione al ribasso sui prezzi.

Il Bitcoin è crollato di oltre il 10% a 83.950 dollari, estendendo le perdite della sessione precedente mentre l'entusiasmo per i piani di riserva in criptovaluta di Trump si è affievolito. La valuta digitale aveva brevemente guadagnato lunedì dopo che Trump aveva delineato piani per includere Bitcoin, Ether, Solana e Cardano in una riserva nazionale di criptovalute, ma ha rapidamente invertito i guadagni poiché i dettagli rimanevano vaghi e le paure della guerra commerciale intensificavano l'avversione al rischio. Anche altre criptovalute principali sono crollate: Ether è sceso del 14% a 2.100 dollari, XRP è affondato del 16,1% e Solana ha perso il 18,9%.

