Notizie del mattino (04.12.2025)



Nuove evidenze di un raffreddamento del mercato del lavoro statunitense, riflesse sia nell’esiguo dato ADP sull’occupazione sia nel calo della componente occupazionale dell’indice ISM dei servizi, hanno determinato ieri un notevole cambiamento nelle aspettative di mercato. Gli investitori ritengono sempre più probabile che la Federal Reserve possa procedere con un taglio dei tassi nella sua riunione finale del 2025, una svolta che ha sostenuto le azioni esercitando al contempo una chiara pressione al ribasso sui rendimenti dei Treasury e sul dollaro.

Il dato sui payrolls di novembre ha sorpreso al ribasso, segnando la contrazione mensile più netta dall’inizio del 2023 e rafforzando i timori che il mercato del lavoro stia perdendo slancio. L’indice ISM dei servizi ha mostrato un lieve miglioramento dell’attività, ma la sotto-componente dei prezzi pagati è scesa al minimo di sette mesi, suggerendo che le pressioni inflazionistiche continuano ad attenuarsi sotto la superficie. Oggi l’attenzione dei mercati si concentrerà sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione statunitensi, attese alle 13:30 GMT, che potrebbero offrire ulteriore chiarezza sulle dinamiche del mercato del lavoro.

Nonostante la sottoperformance di alcuni titoli megacap, l’ampiezza complessiva del mercato è migliorata in modo significativo, con oltre 350 componenti dell’S&P 500 che hanno chiuso la sessione in rialzo. L’S&P 500 ha chiuso a 6.850 punti, segnando il settimo rialzo nelle ultime otto sedute. I futures sui principali indici statunitensi sono sostanzialmente piatti questa mattina. Sul mercato FX, l’EURUSD è in calo di circa lo 0,15%, mentre il Bitcoin resta vicino al livello di 93.000.

Nel settore dei semiconduttori, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha espresso scetticismo sul fatto che la Cina accetterebbe i chip H200 dell’azienda anche qualora gli Stati Uniti allentassero i controlli all’export, sottolineando i persistenti venti contrari geopolitici che pesano sul comparto. Le azioni Microsoft hanno brevemente ceduto in seguito a notizie su una domanda più debole per alcuni prodotti di intelligenza artificiale, ma il titolo ha recuperato dopo che il management ha ribadito che gli obiettivi di ricavi complessivi dall’AI restano invariati.

Il mercato dei Treasury ha registrato un forte rally lungo tutta la curva, spingendo il rendimento a due anni sotto il 3,5% e contribuendo alla seduta più debole per il dollaro dal mese di settembre.

I mercati asiatici hanno seguito il tono dettato dai dati statunitensi più deboli. Il Giappone ha sovraperformato nettamente, con Topix e Nikkei 225 entrambi in rialzo di oltre l’1,5%, mentre gli investitori hanno prezzato una maggiore probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed la prossima settimana. La domanda per i titoli di Stato giapponesi a lunga scadenza è stata particolarmente sostenuta. Un’asta di JGB a 30 anni ha registrato il rapporto bid-to-cover più alto dal 2019, proseguendo il tono positivo dopo una ben accolta vendita di JGB a 10 anni all’inizio della settimana.

La forte domanda di JGB ha contribuito a stemperare l’ansia di mercato generata dalle persistenti preoccupazioni fiscali e dalle speculazioni secondo cui la Bank of Japan potrebbe alzare i tassi nella riunione del 19 dicembre.

A livello regionale, l’indice azionario MSCI Asia-Pacific è avanzato dello 0,5%. Corea del Sud e Taiwan hanno invece segnato un lieve calo, interrompendo una serie di due sedute positive. Nel frattempo, il Dollar Index si è stabilizzato dopo il brusco calo di mercoledì, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi continuano a scendere.

I futures sul gas naturale sono scambiati ai livelli più alti dal dicembre 2022. Il Brent rimane intorno ai 63 dollari al barile, mentre l’oro è in calo di oltre lo 0,3%. Le prese di profitto stanno pesando anche sul rame, che scende dal record di 11.530 a 11.450 dollari per tonnellata. Il cacao registra solo un lieve guadagno, vicino ai 5.500 dollari per tonnellata, mentre il caffè oscilla intorno ai 372 dollari.

Secondo l’AP, alcuni collaboratori di Donald Trump si incontreranno giovedì a Miami, Florida, con un importante negoziatore ucraino per nuovi colloqui di pace Russia–Ucraina. Trump ha commentato: “Putin vuole porre fine alla guerra (…) Ci vogliono due per ballare il tango (…) Non posso dire cosa uscirà dall’incontro Witkoff-Putin. Witkoff ha avuto un incontro ragionevolmente buono con Putin. Vedremo cosa succede.”

