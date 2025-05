Notizie del mattino (05.05.2025)

Un solido rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) e le dichiarazioni di disponibilità a riavviare i negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti hanno portato a guadagni euforici a Wall Street venerdì. Il maggior rialzo è stato registrato dal Russell 2000 (+2,3%), seguito dal Nasdaq (+1,5%), dallo S&P 500 (+1,5%) e dal DJIA (+1,4%).

Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre una tariffa del 100% sui film prodotti al di fuori degli Stati Uniti, affermando che “Hollywood sta morendo”.

Inoltre, il Presidente degli Stati Uniti ha smentito le voci secondo cui starebbe cercando di rimuovere Jerome Powell dalla carica di Presidente della Federal Reserve o di candidarsi per un terzo mandato presidenziale.

Oggi, le contrattazioni nella regione Asia-Pacifico sono limitate a causa della Festa dei Bambini in Giappone e Corea del Sud, e della Festa del Lavoro in Cina. Nei mercati aperti, prevale un cauto ottimismo per i possibili progressi nei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina (MSCI Asia Pacifico escluso il Giappone: +1%), con le azioni indiane in testa ai guadagni (Nifty 50: +0,5%).

Il Partito Laburista australiano, guidato dall’attuale Primo Ministro Anthony Albanese, ha vinto le elezioni parlamentari di sabato e formerà un governo di maggioranza. Albanese ha sconfitto i conservatori, il cui sostegno è crollato a causa del cosiddetto “effetto Trump”. La vittoria sembrava già scontata dai mercati, dato che oggi lo S&P/ASX 200 è in calo dello 0,9%.

L’indice PMI finale dei servizi in Australia è risultato leggermente peggiore delle attese (51, previsione: 51,4, precedente: 51,6).

I prezzi del petrolio Brent e WTI sono in calo di circa il 3% dopo che l’OPEC+ ha annunciato un aumento della produzione di petrolio per il secondo mese consecutivo a giugno, portandola a 411.000 barili al giorno. L’aumento della produzione e l’impatto previsto della politica tariffaria di Trump stanno spingendo i prezzi del petrolio sotto i 60 dollari al barile.

Nel mercato valutario, l’indice del dollaro USA (USDIDX) è in calo di un ulteriore 0,4%, mentre i mercati attendono i primi accordi commerciali tra gli Stati Uniti e i partner internazionali—possibilmente entro questa settimana. Le valute oceaniche sono quelle che guadagnano di più (AUDUSD: +0,75%, NZDUSD: +0,7%), insieme allo yen giapponese (USDJPY: -0,67%). L’EURUSD continua a salire, in rialzo dello 0,4% a 1,1346.

I metalli preziosi sono in aumento all’inizio della settimana, nonostante la minore volatilità e i progressi nei negoziati commerciali. L’oro è in rialzo dello 0,6% a 3.261 $/oncia, mentre l’argento guadagna lo 0,9% a 32,30 $/oncia.

Il mercato delle criptovalute registra perdite. Il Bitcoin è in calo dell’1,25% a 94.535 $, mentre l’Ethereum perde l’1,62% a 1.806 $.

