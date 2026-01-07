Notizie del mattino (07.01.2026)

I futures sugli indici statunitensi stanno scambiando in gran parte piatti, riflettendo la cautela degli investitori in vista dei dati macro programmati per oggi (aperture di posti di lavoro JOLTS e PMI dei servizi ISM). I movimenti maggiori si osservano nel Russell 2000, che è tornato sopra il livello psicologico di 2.600 punti (US2000: +0,15%), e nel Nasdaq 100, che è in ribasso dello 0,2%

In un post sui social media, Donald Trump ha dichiarato che le autorità interim del Venezuela trasferiranno negli Stati Uniti 30–50 milioni di barili di petrolio sanzionato, che verranno venduti a prezzi di mercato. Il presidente statunitense ha ordinato al Segretario dell’Energia, Chris Wright, di attuare immediatamente il piano. Il petrolio sta scendendo per il secondo giorno consecutivo (Brent: -0,8%; WTI: -1,2%)

I mercati della regione Asia-Pacifico stanno correggendo dopo un inizio d’anno da record trainato dai titoli legati all’intelligenza artificiale e alla tecnologia. I cali più significativi si registrano in Cina (CHN.cash: -1,25%) e Hong Kong (HK.cash: -1%), con perdite più contenute in Giappone (JP225: -0,3%) e Australia (AU200.cash: -0,3%)

L’inflazione CPI in Australia si è attestata al 3,4% a novembre, in calo rispetto al 3,8% di ottobre. Le pressioni inflazionistiche si sono allentate sia sui beni sia sui servizi, principalmente a causa di incrementi più lenti nei prezzi dell’energia e dei viaggi. Abitazione, alimentari e trasporti sono stati i maggiori contributori all’inflazione. AUD/USD (+0,17%) continua a salire nonostante il CPI più debole del previsto, sostenuto da una inflazione core persistente, letture superiori all’obiettivo della RBA e dal fatto che i dati mensili hanno meno peso rispetto a quelli trimestrali

In Giappone, l’attività del settore dei servizi è aumentata a dicembre, ma il ritmo di espansione è stato il più debole da maggio: il PMI dei servizi è sceso più del previsto a 51,6 da 53,2 a novembre (previsioni: 52,5). La crescita dei nuovi ordini si è attenuata nonostante una domanda estera migliorata. L’occupazione è aumentata al ritmo più veloce da metà 2023, mentre costi e prezzi sono accelerati marcamente. Il sentiment delle imprese è rimasto storicamente forte, sostenendo le aspettative di investimenti e aumentando la pressione sulla Bank of Japan, a supporto dello yen (USD/JPY: -0,2%)

L’indice del dollaro è tornato sotto la sua media mobile esponenziale a 30 giorni (USDIDX: -0,07%), sebbene la volatilità nei mercati FX rimanga contenuta. AUD e JPY stanno registrando una performance migliore rispetto ad altre valute del G10 oggi sulla scia dei dati macro, mentre il dollaro neozelandese è il più debole (NZD/USD: -0,1%; NZD/JPY: -0,25%; AUD/NZD: +0,25%). EUR/USD rimbalza di appena lo 0,05% dopo il calo di ieri a 1,169

I metalli preziosi sono in forte correzione dopo un recente rally. Il platino è il più in calo (-7,40%), l’oro scende dell’1,05% a 4.446 USD per oncia e l’argento perde il 3,5% a 78,34 USD per oncia

Le criptovalute mostrano un pessimismo moderato. Bitcoin scende dello 0,7% a 92.750 USD, mentre Ethereum è in calo dello 0,85% a 3.252 USD

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.