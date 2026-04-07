Notizie del mattino (07.04.2026)

🕌 Iran — scadenza stasera Trump ha ribadito che stasera (mercoledì alle 3:00 CET / ora polacca) è la “scadenza” per l’Iran per aprire lo Stretto di Hormuz — altrimenti minaccia di distruggere l’infrastruttura energetica del Paese. Allo stesso tempo ha aggiunto che i colloqui “stanno andando bene” e che vorrebbe raggiungere un accordo — il mercato interpreta la cosa come una classica tattica negoziale. L’Iran ha ufficialmente respinto l’ultimatum, definendo le minacce di Trump “retorica arrogante”, ma Axios riporta che gli Stati Uniti vedono questa risposta come una tattativa negoziale, non come una chiusura definitiva. Il dialogo dietro le quinte tra le parti rimane attivo e Washington mantiene aperta la possibilità di rinviare un’azione militare se emergesse un percorso credibile verso un accordo. 💣 Dietro le quinte dell’operazione militare USA Il Wall Street Journal ha rivelato i dettagli di una missione segreta di salvataggio: l’US Air Force ha sganciato 100 bombe, ciascuna da 900 kg, impiegando 155 velivoli per mettere in sicurezza il pilota dell’F-15 abbattuto e isolare i Guardiani della Rivoluzione (IRGC) dal luogo dello schianto. Diversi ufficiali iraniani sarebbero stati uccisi durante l’operazione. ⚖️ Crisi di leadership in Iran The Times ha rivelato un memorandum confidenziale secondo cui il nuovo Leader Supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, sarebbe incosciente in un ospedale nella città di Qom e in condizioni critiche. Il rapporto solleva seri interrogativi sul reale centro decisionale a Teheran durante il conflitto in corso. 🚀 Arabia Saudita — attacco missilistico Le difese missilistiche saudite hanno abbattuto sette missili balistici diretti verso la regione orientale del Paese, vicino all’hub petrolchimico strategico di Jubail — struttura responsabile di circa il 7% del PIL saudita. I video suggeriscono che alcuni colpi potrebbero aver raggiunto obiettivi a terra, anche se le valutazioni ufficiali dei danni sono ancora in corso. 🛢️ Petrolio — torna a salire Il WTI supera la soglia dei 115–116 $/barile, il livello più alto in un mese, mentre si avvicina la scadenza per l’Iran e svanisce l’ottimismo della scorsa settimana. Il Brent (OIL CFD) guadagna l’1,3% a 111 $, mentre il WTI sale del 2,4% a 115,20 $, in una classica reazione del mercato energetico al crescente rischio di escalation e di interruzioni nello Stretto di Hormuz. 📉 Futures — torna il rischio I futures sugli indici azionari USA scendono leggermente prima dell’apertura — i futures sull’S&P 500 sono in calo di circa lo 0,5% in un contesto di crescente incertezza prima della scadenza di stasera. I futures europei indicano un’apertura quasi piatta (+0,1%), dopo che l’Euro Stoxx 50 ha chiuso la sessione di giovedì in calo dello 0,7%. 📱 Samsung — gli utili trainano la crescita in Asia e potrebbero sostenere il tech globale Samsung Electronics ha pubblicato i risultati preliminari del Q1 2026, mostrando un aumento dell’utile operativo di otto volte su base annua, superando le previsioni degli analisti. È un segnale forte per l’intero settore dei semiconduttori — il KOSPI della Corea del Sud apre in forte rialzo e il sentiment positivo potrebbe estendersi alle società di semiconduttori e tecnologiche in Europa e negli Stati Uniti (ASML, NVDA, INTC). 💱 FX e altri mercati Il DXY sale leggermente (+0,03% a 99,87), sostenuto dall’aumento del petrolio e dalla cautela in vista della scadenza sull’Iran. L’EURUSD restituisce parte dei recenti guadagni (-0,05% a 1,1537) dopo i commenti del rappresentante BCE Stournaras secondo cui la risposta di politica monetaria dipenderà dalla “scala e natura dello shock energetico”.

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