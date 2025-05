Notizie del mattino (07.05.2025)

I mercati asiatici salgono sull'annuncio di colloqui commerciali USA-Cina , con l'indice Hang Seng di Hong Kong in testa ai guadagni regionali con un balzo dell'1,5%, dopo che funzionari statunitensi e cinesi hanno confermato colloqui nel fine settimana in Svizzera. Gli indici cinesi Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composite sono aumentati entrambi dello 0,5%, mentre il Nikkei 225 del Giappone è salito dello 0,3%. Anche i futures azionari statunitensi sono passati in territorio positivo grazie alla notizia, con i futures sull’S&P 500 in rialzo dello 0,75%.

Funzionari USA e Cina si incontreranno per colloqui commerciali in Svizzera , con il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer che incontreranno il Vicepremier cinese He Lifeng questo fine settimana, segnando il primo chiaro segnale di negoziati dopo settimane di messaggi contrastanti. Bessent si è detto ottimista, affermando di attendere con fiducia "colloqui produttivi mentre lavoriamo per riequilibrare il sistema economico internazionale", mentre i funzionari cinesi hanno mantenuto un tono cauto, citando un proverbio: "Ascolta ciò che si dice e guarda ciò che si fa".

La Nuova Zelanda mantiene un alto tasso di disoccupazione , con i dati del primo trimestre che mostrano un tasso di disoccupazione invariato al 5,1% e una crescita dell'occupazione appena dello 0,1%. La crescita dei salari è rallentata allo 0,4% nel trimestre, al di sotto della previsione dello 0,5%, rafforzando le aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della Reserve Bank of New Zealand. La RBNZ ha già tagliato i tassi di 200 punti base dall'agosto 2024, portandoli al 3,5%, e i mercati si aspettano che scendano sotto il 3,0% entro la fine dell'anno.

Le tensioni militari tra India e Pakistan si intensificano dopo che l'India ha effettuato attacchi contro presunti accampamenti terroristici in Pakistan, con Islamabad che afferma di aver risposto con colpi di artiglieria e l'abbattimento di cinque aerei indiani. Nonostante si tratti degli scontri più gravi tra i due paesi dotati di armi nucleari da oltre vent'anni, i futures indiani indicano un'apertura positiva, con i Gift Nifty 50 Futures in rialzo dello 0,5%.

La Cina annuncia un pacchetto di stimolo per contrastare gli effetti della guerra commerciale , con la Banca Popolare Cinese che ha tagliato il tasso dei repo inversi a sette giorni di 10 punti base all'1,40% e ridotto i requisiti di riserva per le banche di 50 punti base al 6,2%, liberando liquidità per circa 1.000 miliardi di yuan (138 miliardi di dollari). La Commissione per la Regolamentazione dei Titoli della Cina ha anche promesso sostegno alle società quotate colpite dai dazi, mentre le autorità estenderanno un programma pilota che consente alle compagnie assicurative di investire ulteriori 60 miliardi di yuan nei mercati azionari.

Decisione della Fed attesa in un contesto economico complesso , con la banca centrale che conclude oggi la sua riunione e i tassi ampiamente attesi stabili. I mercati osservano da vicino i segnali sulla direzione futura della politica monetaria, e si prevede che i commenti di Powell tocchino sia i rischi inflazionistici legati ai dazi che i segnali di rallentamento economico. Gli operatori attualmente scommettono su una ripresa dei tagli ai tassi a luglio.

Il petrolio rimbalza dai minimi di quattro anni , con il Brent in aumento dello 0,7% a 62,59 dollari al barile e il WTI in rialzo dello 0,9% a 59,59 dollari. I prezzi sono sostenuti dall'annuncio dei colloqui commerciali tra USA e Cina e da segnali di possibili tagli alla produzione negli Stati Uniti, poiché produttori di shale come Diamondback Energy e Coterra Energy hanno avvertito che ridurranno l'attività di trivellazione a causa dei prezzi bassi. Anche i dati API che mostrano un calo di 4,5 milioni di barili delle scorte statunitensi hanno supportato il mercato.

L'oro arretra dai livelli record, con l'oro spot in calo dell'1,3% a 3.384,71 dollari l'oncia e i futures in ribasso dello 0,9% a 3.392,74 dollari. Il metallo prezioso ha perso terreno in seguito al miglioramento dell'appetito per il rischio dopo l'annuncio dei colloqui USA-Cina, nonostante le crescenti tensioni geopolitiche tra India e Pakistan. Anche altri metalli si sono indeboliti, con cali per platino, argento e rame, mentre il dollaro si è rafforzato in attesa della decisione della Fed.

