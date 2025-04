Notizie del mattino (08.04.2025)

Il recupero dei future sugli indici statunitensi, che oggi stanno guadagnando tra lo 0,6% e lo 0,9%, ha sostenuto il sentiment durante la sessione asiatica. Nella mattinata di martedì, il US200 guadagna quasi l’1%, mentre il US100 è in rialzo dello 0,6%.

L’indice giapponese Nikkei è salito di quasi il 6%, spinto dalle aspettative del mercato sullo status prioritario del Giappone e sul suo ruolo importante nei negoziati con gli Stati Uniti.

L’indice di volatilità VIX rimane sopra i 30 punti, sebbene in calo del 2%, indicando che l’incertezza sui mercati persiste. Quasi 10.000 miliardi di dollari sono stati cancellati dalle borse mondiali da quando Donald Trump ha annunciato i dazi la scorsa settimana.

Questo fa seguito alla minaccia del presidente Trump di imporre dazi del 50% alla Cina dopo che Pechino ha aumentato i propri al 34%, nonostante i suoi precedenti "avvertimenti".

I guadagni dell’indice cinese Hang Seng sono stati meno spettacolari; i future cinesi sono in rialzo di circa l’1%. Tuttavia, si osserva un rimbalzo più forte tra gli indici europei, con l’EU50 e il DE40 in aumento rispettivamente dell’1,7% e dell’1,4%.

Le istituzioni statali cinesi hanno espresso la volontà di sostenere i mercati dei capitali, e il Ministero del Commercio cinese ha sottolineato che la Cina non accetterà mai le politiche "coercitive" degli Stati Uniti.

L’indice giapponese Economy Watchers Survey ha deluso, attestandosi a 45,1 contro una previsione di 45,2 e una lettura precedente di 45,6.

Il petrolio registra lievi rialzi oggi, rimbalzando di poco meno dello 0,7%, mentre il gas naturale sale di quasi l’1,4%. Anche l’oro è in ripresa, in rialzo di quasi lo 0,8% e di nuovo sopra i 3.000 dollari l’oncia.

Donald Trump ha sottolineato che tutti i Paesi colpiti dai nuovi dazi ora stanno cercando di negoziare. Ha espresso fiducia nel fatto che, nel lungo termine, la nuova politica insieme ad altre iniziative del programma DOGE aiuteranno a ridurre il disavanzo commerciale degli Stati Uniti.

Il Presidente ha ribadito che la proposta dell’Unione Europea (dazi zero da entrambe le parti) non lo soddisfa pienamente, e desidera che l’Europa si impegni ad acquistare una quantità significativa di energia dagli Stati Uniti, stimolando così il mercato delle esportazioni interno.

Gli Stati Uniti hanno inviato una delegazione negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar per avviare colloqui sui mercati energetici. La mossa arriva dopo l’annuncio di Trump di essere impegnato in negoziati diretti con l’Iran e che potrebbe essere raggiunto un accordo sul nucleare.

Bitcoin rimbalza dal livello di 75.000 dollari di ieri a quasi 80.000 dollari oggi. Il sentiment generale sulle criptovalute è migliorato, tuttavia la portata del rimbalzo al di fuori di Bitcoin è limitata, senza “euforia” né guadagni a doppia cifra.

