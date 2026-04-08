Notizie del mattino (08.04.2026)

Su tutto il mercato più ampio, oggi stiamo osservando un’inversione dei movimenti dell’ultimo mese. Trump ha annunciato una pausa di due settimane nelle azioni militari per consentire negoziati con l’Iran. I mercati hanno reagito in modo estremamente positivo: i prezzi del petrolio sono scesi, il dollaro USA si è indebolito, mentre azioni e oro sono saliti. La proposta si basa su un piano iraniano in 10 punti considerato “realizzabile”.

I futures sugli indici USA guadagnano tra il 2,50% e il 3,10%, l’indice del dollaro USDIDX è in calo dello 0,90%, l’oro sale del 2,26%, mentre il Brent e il WTI scendono rispettivamente del 10,30% e del 12,80% a 94 e 95 USD al barile.

L’Iran chiede, tra le altre cose, la piena revoca delle sanzioni, il mantenimento dell’influenza regionale e il controllo sul transito attraverso Hormuz. Queste condizioni sono considerate difficili da accettare dagli Stati Uniti. Il divario tra le due parti riduce le probabilità di un accordo duraturo. Anche se il cessate il fuoco potrebbe rivelarsi una pausa tattica, la reazione dei mercati è stata decisa.

Anche in caso di cessate il fuoco, il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz potrebbe rimanere limitato a 10–15 navi al giorno. Ciò implicherebbe colli di bottiglia e problemi di approvvigionamento persistenti. L’Iran potrebbe inoltre introdurre tariffe e controlli sul transito. Questo suggerisce che la crescita dell’offerta potrebbe rimanere strutturalmente limitata.

Israele ha segnalato che il cessate il fuoco non si applica alle sue operazioni in Libano. Le autorità sembrano riluttanti ad allinearsi completamente al processo di de-escalation tra USA e Iran.

L’Iran ha confermato che i colloqui si terranno a Islamabad il 10 aprile. Il Pakistan sta agendo come mediatore chiave. La tempistica indica una finestra ristretta per raggiungere un accordo. L’esito di questi colloqui sarà cruciale per l’ulteriore evoluzione del conflitto.

Il vicepresidente della Fed Jefferson ha indicato rischi di inflazione in aumento insieme a un indebolimento del mercato del lavoro. I prezzi più elevati del petrolio stanno complicando le prospettive di politica monetaria. La Fed segnala pazienza e una probabile pausa sui tassi.

La Reserve Bank of New Zealand ha mantenuto i tassi al 2,25% ma ha avvertito di un aumento dell’inflazione e di un rallentamento della crescita. L’inflazione potrebbe raggiungere circa il 4,2% a causa dei prezzi energetici più elevati. La banca resta pronta ad aumentare i tassi se le pressioni inflazionistiche persistono.

I salari reali in Giappone stanno crescendo al ritmo più veloce degli ultimi cinque anni, rafforzando le argomentazioni per ulteriori rialzi dei tassi da parte della BOJ.

Anthropic ha sospeso il rilascio pubblico di un modello di IA avanzato a causa di rischi di cybersicurezza. Il modello è in grado di individuare vulnerabilità a una velocità senza precedenti. Viene distribuito in modo selettivo per rafforzare i sistemi di difesa.

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