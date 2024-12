Notizie del mattino (09.12.2024)

Stiamo per iniziare una nuova settimana di negoziazioni sui mercati finanziari. Durante la sessione asiatica di oggi, si sono registrati cali relativamente ampi nelle quotazioni dei singoli indici, con le perdite maggiori attualmente osservate sul KOSPI coreano.

L'indice sta attualmente perdendo quasi il 2,7% ed è scambiato ai livelli più bassi registrati da aprile 2020, dopo il fallimento dell'impeachment del presidente Yoon. Anche il won coreano si è indebolito rispetto al dollaro USA, perdendo quasi 0,8 centesimi, con la flessione intraday più marcata dal mese di agosto 2022.

Il primo ministro Han Duck-soo ha annunciato domenica che il presidente si ritirerà dalla gestione degli affari di Stato, inclusa la diplomazia, ma manterrà la sua posizione. Il primo ministro e Han Dong-hoon, leader del partito conservatore People Power Party di Yoon, hanno dichiarato che collaboreranno su questioni operative legate alla "gestione nazionale". Tuttavia, non hanno specificato come ciò si concretizzerà nella pratica, né hanno fornito una tempistica per il ritiro di Yoon.

Gli investitori hanno anche appreso i dati fondamentali sulle pressioni inflazionistiche in Cina, dove la lettura di novembre è stata pari a +0,2% su base annua (ci si aspettava +0,5%), mentre il PPI è stato pari a -2,5% su base annua (era atteso -2,8%).

La situazione nella principale economia asiatica non sta migliorando, portando Fitch a rivedere al ribasso le previsioni di crescita economica della Cina per il 2025 e il 2026. La crescita del PIL per il 2025 è ora prevista al 4,3%, rispetto al 4,5% stimato in precedenza. Per il 2026, la crescita del PIL cinese è stata rivista al 4,0%, rispetto al 4,3% stimato a settembre.

Sono arrivati dati leggermente migliori dal Giappone. Il PIL del terzo trimestre, rivisto, si è attestato a +0,3% trimestre su trimestre (inizialmente era previsto a +0,2%).

Il New York Times riferisce che forze di terra israeliane sono entrate in territorio siriano e che Bashar al-Assad e la sua famiglia sono stati trasportati a Mosca, dove hanno ricevuto asilo politico. Il tumulto del fine settimana in Medio Oriente sta causando un aumento del prezzo del petrolio WTI, che guadagna quasi lo 0,7% oggi.

riferisce che forze di terra israeliane sono entrate in territorio siriano e che Bashar al-Assad e la sua famiglia sono stati trasportati a Mosca, dove hanno ricevuto asilo politico. Il tumulto del fine settimana in Medio Oriente sta causando un aumento del prezzo del petrolio WTI, che guadagna quasi lo 0,7% oggi. Sul mercato valutario, tuttavia, non si osserva un'eccessiva volatilità. L'eccezione, in una certa misura, è il dollaro neozelandese, che sta perdendo terreno in seguito alle dichiarazioni del Primo Ministro sulla disponibilità a tagliare i tassi d'interesse.

I metalli preziosi, tra cui oro e argento, stanno guadagnando in media lo 0,3% al momento, mantenendosi in generale in fase di consolidamento. Tuttavia, si registra un sentimento leggermente peggiore nel mercato delle criptovalute, con Bitcoin che torna a scendere sotto i 100.000 dollari ed Ethereum sotto i 4.000 dollari.

