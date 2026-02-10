Notizie del mattino (10.02.2026)

Azioni: restano su un percorso rialzista: i principali benchmark azionari globali hanno esteso il rally, con l’MSCI All Country World Index in aumento di circa lo 0,2% su un nuovo record. L’Asia ha fornito un impulso più forte, salendo di circa l’1,3% e avvicinandosi anch’essa ai massimi storici. I future sugli indici azionari USA ed europei sono piatti, mentre l’S&P 500 ha chiuso la sessione precedente vicino ai massimi locali. Le azioni statunitensi sono su livelli elevati, ma il tape non sembra ancora “pienamente convinto”.

restano su un percorso rialzista: i principali benchmark azionari globali hanno esteso il rally, con l’MSCI All Country World Index in aumento di circa lo 0,2% su un nuovo record. L’Asia ha fornito un impulso più forte, salendo di circa l’1,3% e avvicinandosi anch’essa ai massimi storici. I future sugli indici azionari USA ed europei sono piatti, mentre l’S&P 500 ha chiuso la sessione precedente vicino ai massimi locali. Le azioni statunitensi sono su livelli elevati, ma il tape non sembra ancora “pienamente convinto”. Motore della crescita: la tecnologia torna protagonista: il rimbalzo dei titoli tecnologici USA ha alleviato le pressioni dopo la recente ondata di timori per un possibile “surriscaldamento” della spesa in AI. In Asia, i tecnologici hanno dettato il tono, con nomi in evidenza come SoftBank, esposta a OpenAI e Oracle. L’appetito per il rischio torna a inclinarsi verso i compratori.

la Casa Bianca non ha confermato le prime indiscrezioni pubblicate da Axios. Il governatore Fed Miran ha osservato che i dazi potrebbero consentire nel tempo una riduzione dei tassi di interesse e non sono attualmente un fattore chiave dell’inflazione. Nel frattempo, il presidente della Fed di Atlanta, Bostic, ha affermato che i recenti dati deboli sul mercato del lavoro suggeriscono cautela nel processo decisionale della banca centrale. US100 (intervallo H1)

Osservando il grafico tecnico dei future sul Nasdaq 100 (US100), l’indice non ha ancora raggiunto la trendline oraria. Il livello 25.550 è rafforzato sia da questa trendline sia dal ritracciamento di Fibonacci al 61,8% dell’ultimo impulso rialzista che ha riportato l’indice indietro dai pressi dei massimi storici. Quest’area potrebbe agire come una potenziale zona di resistenza più forte. Dall’altro lato, il ritracciamento di Fibonacci al 38,2% intorno a 25.000, supportato da precedenti reazioni dei prezzi, emerge come un livello di supporto potenzialmente importante. Fonte: xStation5

