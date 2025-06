Notizie del mattino (10.06.2025)

Trump ha confermato che i colloqui commerciali con la Cina sono in corso a Londra e "stanno andando bene", anche se non sono stati forniti dettagli. Il Segretario al Commercio Lutnick ha definito le discussioni "fruttuose", un'opinione condivisa dal Segretario al Tesoro Bessent. I colloqui riprenderanno martedì alle 10 del mattino, ora di Londra. L'assenza di notizie negative ha sostenuto l’ottimismo dei mercati.

Il dollaro statunitense si è rafforzato su tutta la linea, nonostante la scarsità di nuove notizie o dati. Sterlina britannica, dollaro australiano, yen giapponese, dollaro neozelandese, franco svizzero e dollaro canadese sono tutti scesi. I movimenti del mercato hanno riflesso più la resilienza del dollaro che una forza di narrazioni alternative. Anche gli asset rischiosi sono saliti, inclusi azioni e Bitcoin.

Le Condizioni Aziendali in Australia hanno toccato il livello più basso da 4 anni e mezzo. Il sondaggio di maggio della National Australia Bank ha mostrato condizioni aziendali al livello più debole dalla fine del 2020. La fiducia delle imprese ha mostrato solo un modesto miglioramento. Il sondaggio debole rafforza l’idea di un rallentamento dell’economia australiana. L’AUD è sceso dopo la pubblicazione.

Il Governatore della BoJ Ueda ha ribadito che la banca ha poco margine per tagliare i tassi, poiché i tassi reali restano negativi e l'inflazione è ancora sotto il target. Ha affermato che rialzi dei tassi sono possibili una volta che l'inflazione si avvicinerà al 2%. I mercati hanno interpretato il tono come nel complesso accomodante. Lo JPY si è indebolito con l’USD/JPY in rialzo verso quota 145.

Il Ministro delle Finanze Kato ha invitato gli investitori domestici ad acquistare e mantenere obbligazioni del governo giapponese. L’appello arriva in un contesto di volatilità dei rendimenti a lungo termine e di scarsa domanda nelle aste. Riflette la preoccupazione per la domanda di JGB in vista di potenziali cambiamenti nella politica monetaria. Lo yen ha continuato a indebolirsi a causa dell'incertezza politica.

Il Vicepresidente cinese Han Zheng ha incontrato il Presidente francese Emmanuel Macron. La Cina ha espresso la disponibilità ad ampliare la cooperazione con l’UE e a sostenere gli stati insulari minori attraverso progetti multilaterali. L’incontro si è tenuto durante la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani. Segnala il continuo impegno diplomatico della Cina con l’Europa.

Il Bitcoin è salito oltre i 110.000 dollari, proseguendo il suo trend rialzista. Il rally è avvenuto insieme alla forza del dollaro USA e ai guadagni azionari. Non ci sono stati catalizzatori specifici dal mondo crypto. Il sentiment sembra supportato dalla generale propensione al rischio sui mercati.

Il membro del Consiglio direttivo della BCE Holzmann ha affermato che l’attuale pausa nei tagli dei tassi potrebbe durare, a seconda dei dati in arrivo. Ha osservato che l’obiettivo d’inflazione è già vicino. Ha inoltre espresso cauto ottimismo riguardo alla direzione della politica tariffaria di Trump. Le sue dichiarazioni indicano che la BCE resterà dipendente dai dati.

Trump ha dichiarato che l'Iran sta chiedendo “cose che non si possono fare” nei negoziati nucleari. Ha avvertito che le alternative alla diplomazia sono "molto, molto gravi." I colloqui continuano, ma senza progressi concreti.

