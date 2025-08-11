Notizie del mattino (11.08.2025)

L’inizio della nuova settimana sui mercati finanziari vede lievi rialzi nei prezzi della maggior parte degli indici/contratti futures basati su indici azionari.

Poco prima dell’apertura della sessione cash nel Vecchio Continente, i futures su EU50 e DE40 guadagnano rispettivamente lo 0,05% e lo 0,1%. Allo stesso tempo, i futures su US100 salgono dello 0,11% e quelli su US500 dello 0,12%.

Il rapporto sull’inflazione USA (CPI) è il principale punto di attenzione per i mercati questa settimana. A seguito di una recente serie di dati macro deboli, gli investitori hanno iniziato a prezzare un taglio dei tassi a settembre, mentre anche i membri della Fed hanno iniziato ad assumere una posizione più accomodante.

I timori per un dato più basso stanno spingendo il dollaro USA in forte ribasso oggi. La coppia EURUSD guadagna quasi lo 0,22% nella seduta odierna.

La debolezza del dollaro è alimentata anche dai commenti di Bowman della Fed, che ha invocato tagli dei tassi in tutti i restanti meeting del 2025, citando la debolezza del mercato del lavoro e i rischi legati all’inflazione.

I prezzi alla produzione in Cina sono scesi più del previsto a luglio, mentre i prezzi al consumo sono rimasti invariati, segnalando che la debole domanda interna e l’incertezza commerciale continuano a pesare sull’economia.

Il CPI è rimasto invariato rispetto all’anno precedente, registrando un aumento dello 0,1% rispetto a giugno (contro aspettative di un calo dello 0,1%). L’indice core dei prezzi al consumo è salito dello 0,8% a/a, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 17 mesi, trainato dai beni non alimentari, mentre i prezzi dei generi alimentari sono scesi dell’1,6%. Su base mensile, il CPI è aumentato dello 0,4%, invertendo il calo dello 0,1% di giugno.

L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è sceso del 3,6% a/a, avvicinandosi al minimo di quasi due anni registrato a giugno e risultando peggiore delle previsioni di un calo più contenuto del 3,3%.

Il presidente USA Trump ha annunciato che incontrerà il presidente russo Putin il 15 agosto in Alaska; la Casa Bianca sta valutando di invitare anche Zelensky.

Il Financial Times ha riportato che Nvidia e AMD trasferiranno il 15% dei ricavi derivanti dalle vendite di chip in Cina agli Stati Uniti in cambio di licenze di esportazione. Questa informazione non ha avuto un impatto negativo sul sentiment del settore tecnologico, nonostante le sue implicazioni.

Sul mercato delle materie prime si registrano ulteriori cali significativi dei prezzi del gas naturale (-2,73%) e una fase di vendite nei metalli preziosi. L’oro oggi scende dello 0,61%, mentre l’argento perde lo 0,7%.

Le criptovalute iniziano la settimana con guadagni significativi. Il Bitcoin sale del 2,73%, mentre Ethereum avanza del 2%.

