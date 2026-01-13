Notizie del mattino (13.01.2026)

La sessione Asia–Pacifico si sta sviluppando in un clima moderatamente cauto. Gli indici cinesi sono in calo tra lo 0,70% e l’1,10%, il JP225 giapponese perde lo 0,80%, mentre l’AU200.cash australiano guadagna lo 0,20% e l’SG20cash di Singapore sale dello 0,25%.

Nel mercato FX, l’unico movimento rilevante riguarda lo yen giapponese, che si sta indebolendo dello 0,50–0,70% contro le altre principali valute. L’USDJPY è in rialzo dello 0,55% a 158,9000.

Lo yen giapponese è tornato sotto forte pressione in seguito alle notizie secondo cui il Primo Ministro Sanae Takaichi si starebbe preparando a sciogliere la Camera bassa del Parlamento già all’inizio della sessione legislativa del 23 gennaio. Ciò aprirebbe la strada a elezioni anticipate, potenzialmente l’8 o il 15 febbraio. L’USDJPY è salito fino a 159,9500, segnando il livello più debole dello yen da luglio 2024.

I ribassi sono solo parzialmente compensati da interventi verbali di breve durata da parte del Ministro delle Finanze Satsuki Katayama, che ha sollevato la questione con il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent.

Le autorità giapponesi sembrano concentrarsi meno su specifici livelli di cambio e più sulla prevenzione di movimenti speculativi, il che per il momento mantiene relativamente basso il rischio di un intervento diretto sul mercato dei cambi.

Fitch Ratings ha sottolineato che l’indipendenza della Federal Reserve rimane un pilastro fondamentale a sostegno del rating di credito AA+ degli Stati Uniti, definendola una salvaguardia istituzionale critica.

Il Presidente Donald Trump ha annunciato l’imposizione immediata di un dazio del 25% su qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con l’Iran. L’attenzione si concentra ora sulla possibilità che tali minacce si estendano alla Cina, uno dei principali partner commerciali dell’Iran.

Il Presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha affermato che la politica monetaria è vicina alla neutralità ed è ben posizionata, senza un’esigenza urgente di ulteriori tagli dei tassi. Prevede che l’inflazione torni al 2% entro il 2027 e ha difeso l’attuale quadro di politica monetaria e l’indipendenza della Fed.

Nel mercato delle criptovalute è in corso un rimbalzo. Bitcoin sale dello 0,90% a 91.900 dollari, Ethereum guadagna l’1,11% a 3.111 dollari e il mercato più ampio delle altcoin cresce dello 0,50%, con una capitalizzazione totale di 880 miliardi di dollari.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.