Notizie del mattino (13.05.2026)

La sessione asiatica è stata relativamente calma. Gli indici cinesi stanno guadagnando tra lo 0,00% e lo 0,17%, mentre il JP225 giapponese e il SG20cash di Singapore salgono dell’1,30%.

Il dollaro statunitense si è nuovamente rafforzato leggermente, anche se i movimenti sul mercato valutario restano limitati. L’attenzione dei mercati continua a concentrarsi sulla fragile situazione del trasporto energetico attraverso lo Stretto di Hormuz.

Secondo le valutazioni dell’intelligence statunitense, l’Iran ha ripristinato l’accesso operativo a 30 dei suoi 33 siti missilistici lungo lo Stretto di Hormuz. Ciò significa che Teheran può nuovamente schierare lanciatori mobili e, in alcuni casi, lanciare missili da posizioni fortificate.

Secondo quanto riportato, l’Iran conserva ancora circa il 70% del proprio arsenale prebellico di lanciatori e missili. Questo include sia missili balistici in grado di colpire obiettivi regionali, sia missili da crociera a corto raggio destinati a bersagli terrestri e marittimi.

L’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, si è unito alla delegazione del presidente Donald Trump in viaggio verso la Cina insieme ad altri importanti rappresentanti del business americano. Trump ha annunciato che farà pressione su Xi Jinping per ottenere un’ulteriore apertura dell’economia cinese. I chip Nvidia H200 non hanno ancora ricevuto l’approvazione delle autorità cinesi per la vendita.

Il forte dato sull’inflazione CPI negli Stati Uniti ha aumentato le aspettative inflazionistiche. Il tasso di inflazione breakeven a cinque anni ha raggiunto il livello più alto da ottobre 2022, mentre la misura a dieci anni ha toccato il massimo dal 2023. I prezzi più elevati del petrolio restano un fattore importante. Il mercato teme sempre di più che la Fed possa essere costretta a mantenere una politica monetaria restrittiva o addirittura ad alzare nuovamente i tassi.

Il petrolio sta leggermente scendendo nella sessione odierna, con OIL in calo dello 0,80% a 106 USD al barile e OIL.WTI in ribasso dell’1,00% a 101 USD al barile.

Il Senato dell’Alaska ha approvato l’HB 1, riconoscendo oro e argento in forma di moneta come valuta legale. La legge esenta inoltre dalle imposte locali sulle vendite e sull’utilizzo le transazioni effettuate con metalli preziosi.

La Reserve Bank of New Zealand ha segnalato un lieve aumento delle aspettative d’inflazione. Questo si inserisce nel più ampio contesto globale di inflazione persistente. I prezzi elevati dell’energia restano il principale rischio al rialzo.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.