Notizie del mattino (15.01.2026)

I future sugli indici azionari statunitensi stanno rimbalzando dopo due giorni di vendite, sostenuti dagli ultimi risultati di TSMC, che dovrebbero fungere da cartina di tornasole per i giganti dell’industria dell’AI come Nvidia e AMD.

I future sul Nasdaq guidano i rialzi (US100: +0,3%), seguiti dal Russell 2000 (US2000: +0,25%), dall’S&P 500 (US500: +0,15%) e dal Dow Jones (US30: +0,1%).

Secondo quanto riportato, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha espresso preoccupazioni sulla volatilità del cambio USD/JPY durante un incontro con il suo omologo giapponese, sollecitando una politica monetaria e una comunicazione coerenti.

Il sentiment nella regione Asia-Pacifico è misto. Il Nikkei 225 giapponese ha leggermente ritracciato dal massimo storico di ieri (-0,9%), poiché si sono raffreddate le speranze di un ulteriore sostegno fiscale da parte del governo e i rendimenti obbligazionari sono risaliti. L’attesa per i risultati di TSMC sta generando cautela sui titoli tecnologici, pesando soprattutto sui mercati cinesi (CHN.cash: -0,2%). Al contrario, si registrano rialzi in Corea del Sud (Kospi: +1,3%) e in Australia (AU200.cash: +0,3%).

TSMC ha registrato un utile record nel quarto trimestre, con un utile netto in crescita del 35% grazie alla forte domanda di chip per l’AI e per il calcolo ad alte prestazioni, superando le stime di consenso. I ricavi hanno superato per la prima volta 1.000 miliardi di dollari taiwanesi, mentre i chip avanzati sotto i 7 nm hanno rappresentato il 77% delle vendite. La crescita è trainata principalmente da clienti come Nvidia e AMD e dall’espansione dell’AI. L’azienda sta aumentando la capacità produttiva a 2 nm, sostenendo le prospettive fino al 2026, anche se una domanda più debole di smartphone potrebbe limitare la crescita.

La Cina sta lavorando a nuove regole per limitare il numero di chip avanzati per l’AI che le aziende locali possono acquistare da fornitori esteri come Nvidia, secondo quanto riportato da Reuters. Le misure dovrebbero assumere la forma di limiti agli ordini piuttosto che di un divieto totale, in seguito all’approvazione statunitense per l’esportazione dei chip H200 e al crescente livello di tensioni politiche.

L’indice del dollaro USA è in rimbalzo dopo il calo di ieri (USDIDX: +0,1%), principalmente a causa della debolezza del franco svizzero (USDCHF: +0,15%) e dello yen (USDJPY: +0,2%). Il dollaro australiano è l’unico a resistere al movimento (AUDUSD invariato). L’EURUSD scende dello 0,1% a 1,1635.

I metalli preziosi stanno correggendo bruscamente dopo il recente rally alimentato dalla persistente incertezza politica e dall’aumento dei rischi di un intervento statunitense in Iran. L’argento è il metallo più penalizzato, tornando sotto i 90 dollari (-4% a 89,30), seguito dal platino (-3,2% a 2.326). L’oro perde lo 0,4% a 4.606 dollari.

Il petrolio Brent e il WTI hanno interrotto una serie di cinque sedute consecutive di rialzi, scendendo di circa l’1,5%.

Anche le criptovalute sono in correzione: Bitcoin perde lo 0,8% a 96.290 dollari, mentre Ethereum scende dell’1,1% a 3.315 dollari.

