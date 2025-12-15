Notizie del mattino (15.12.2025)

I futures sui principali indici azionari europei e statunitensi iniziano la nuova settimana con un modesto rimbalzo (US500: +0,2%; EU50: +0,25%), recuperando in parte il calo di venerdì, guidato soprattutto dai risultati deludenti di Oracle e dalle preoccupazioni sulla sostenibilità del rally dell’intelligenza artificiale. Il sentiment è sostenuto principalmente dal rinnovato tema di una Fed “meno restrittiva” nel 2026.

Secondo Donald Trump, l’inflazione negli Stati Uniti è stata “completamente neutralizzata” e la futura composizione della Fed dovrebbe spingere i tassi di interesse verso il basso.

Il capo consigliere economico della Casa Bianca e principale candidato alla presidenza della Fed, Kevin Hassett, ha cercato di rassicurare i mercati affermando che, pur presentando le opinioni di Trump sulla politica monetaria all’interno della Fed, il FOMC manterrebbe piena indipendenza nel respingerle. Hassett ha aggiunto che, da presidente della Fed, non terrebbe conto delle opinioni di Trump nel decidere sui tassi di interesse.

I mercati dell’Asia-Pacifico hanno iniziato la settimana estendendo le perdite della seduta di venerdì a Wall Street, appesantiti ulteriormente da una serie di dati deboli provenienti dalla Cina. Le azioni cinesi (CHN.cash) sono le peggiori (-0,5%), con cali anche a Hong Kong (HK.cash: -0,1%) e in Australia (AU200.cash: -0,1%). Fa eccezione il Nikkei giapponese (JP225: +0,3%), sostenuto dal miglioramento del sentiment delle imprese emerso dall’indagine Tankan e da una minore esposizione al settore tecnologico.

I dati di novembre della Cina hanno evidenziato un rallentamento sempre più marcato. Le vendite al dettaglio sono cresciute solo dell’1,3% su base annua contro attese del 2,8%, la produzione industriale è aumentata del 4,8% rispetto al 5% previsto e gli investimenti in asset fissi sono diminuiti del 2,6%, accentuando il calo di ottobre. I principali fattori di pressione restano la crisi immobiliare in corso e la debolezza della fiducia dei consumatori. Il settore automobilistico ha inciso negativamente sulle vendite al dettaglio dopo che i governi locali hanno sospeso i sussidi per la rottamazione.

I tassi di interesse in Nuova Zelanda dovrebbero rimanere al 2,25% per un periodo prolungato, assumendo che le condizioni economiche evolvano in linea con le proiezioni, ha dichiarato oggi la governatrice della RBNZ, Anna Breman.

Sul mercato valutario, il movimento più rilevante è il rimbalzo dello yen (USDJPY, EURJPY: -0,55%), mentre il Giappone si prepara a quello che potrebbe essere il primo rialzo dei tassi di interesse da gennaio, previsto per questa settimana. L’indice del dollaro USA (USDIDX) scende dello 0,05% a fronte di una crescente divergenza tra le aspettative di politica monetaria statunitense e quelle del resto del mondo. EURUSD è stabile a 1,173.

Le aspettative di una Fed più accomodante continuano a sostenere i metalli preziosi. L’oro sale dell’1% a 4.346 dollari l’oncia, mentre l’argento rimbalza del 2% a 63,17 dollari l’oncia dopo la correzione di venerdì.

Il petrolio Brent e il WTI hanno interrotto la pressione ribassista, rimbalzando di circa lo 0,5% dai minimi mensili. Il gas naturale è in rialzo dello 0,75%.

Bitcoin guadagna l’1,4% a 89.750 dollari, mentre Ethereum sale dell’1,9% a 3.136 dollari.

