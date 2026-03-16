Notizie del mattino (16.03.2026)

Gli indici azionari statunitensi stanno recuperando il sell-off della scorsa settimana, anche se un vero rimbalzo rimane minacciato dai nuovi sviluppi in Iran (US500: +0,4%, US2000: +0,6%).

stanno recuperando il sell-off della scorsa settimana, anche se un vero rimbalzo rimane minacciato dai nuovi sviluppi in Iran (US500: +0,4%, US2000: +0,6%). Il Brent aggiunge un altro 1% avvicinandosi a 105 dollari , dopo l’attacco all’isola di Kharg (che gestisce il 90% delle esportazioni iraniane). A livello globale sono stati rilasciati circa 400 milioni di barili di riserve (la domanda mondiale giornaliera è circa 100 milioni ). Trump sta facendo pressione su NATO e Cina affinché sostengano il “pattugliamento” dello Stretto di Hormuz , minacciando Xi Jinping con la cancellazione del vertice di aprile. Inoltre, un attacco con droni ai serbatoi di carburante a Dubai ha costretto alla sospensione dei voli. Trump ha anche sottolineato un “futuro molto negativo” se la NATO non supporterà gli Stati Uniti nelle loro azioni contro l’Iran.

aggiunge un altro 1% avvicinandosi a , dopo l’attacco all’isola di (che gestisce il 90% delle esportazioni iraniane). A livello globale sono stati rilasciati circa (la domanda mondiale giornaliera è circa ). Trump sta facendo pressione su e affinché sostengano il “pattugliamento” dello , minacciando con la cancellazione del vertice di aprile. Inoltre, un attacco con droni ai serbatoi di carburante a ha costretto alla sospensione dei voli. Trump ha anche sottolineato un “futuro molto negativo” se la NATO non supporterà gli Stati Uniti nelle loro azioni contro l’Iran. L’ambasciatore iraniano a Riyadh ha chiesto una “revisione seria” delle relazioni regionali, criticando la dipendenza da potenze esterne durante la guerra con Stati Uniti e Israele . Dal 28 febbraio sono stati registrati oltre 2.000 attacchi nella regione, anche se Teheran nega di aver colpito infrastrutture petrolifere saudite. Riyadh dichiara che il proprio territorio non sarà usato per aggressioni, nonostante la crescente frustrazione degli stati del Golfo intrappolati nel conflitto.

ha chiesto una “revisione seria” delle relazioni regionali, criticando la dipendenza da potenze esterne durante la guerra con e . Dal sono stati registrati oltre nella regione, anche se nega di aver colpito infrastrutture petrolifere saudite. dichiara che il proprio territorio non sarà usato per aggressioni, nonostante la crescente frustrazione degli stati del intrappolati nel conflitto. I mercati azionari asiatici hanno generalmente iniziato la nuova settimana in calo, appesantiti dai prezzi del petrolio sopra i 100 dollari , anche se gli acquisti hanno limitato le perdite verso la fine della sessione. Il Nikkei 225 ha perso circa lo 0,1% (dopo aver toccato -1,2% al minimo), e lo Shanghai Composite è sceso di circa 0,4% nonostante dati positivi sulla produzione industriale cinese. Il KOSPI ha recuperato dal minimo giornaliero ed è attualmente in rialzo dell’ 1,2% .

hanno generalmente iniziato la nuova settimana in calo, appesantiti dai prezzi del petrolio sopra i , anche se gli acquisti hanno limitato le perdite verso la fine della sessione. Il ha perso circa lo (dopo aver toccato al minimo), e lo è sceso di circa nonostante dati positivi sulla produzione industriale cinese. Il ha recuperato dal minimo giornaliero ed è attualmente in rialzo dell’ . L’ economia cinese ha iniziato il 2026 con ottimismo: la produzione industriale è salita del 6,3% (previsioni: 5,3%) e le vendite al dettaglio sono cresciute del 2,8% (previsioni: 2,6%). Gli investimenti in asset fissi sono aumentati dell’ 1,8% , interrompendo la precedente tendenza al ribasso. Tuttavia, questo ottimismo è mitigato dal tasso di disoccupazione (5,3%) e da un ulteriore calo dell’ 11,1% negli investimenti immobiliari. L’escalation della guerra in Iran sta destabilizzando commercio e prezzi dell’energia, il che potrebbe spingere Pechino a rinviare i tagli dei tassi di interesse pianificati.

ha iniziato il con ottimismo: la è salita del (previsioni: 5,3%) e le sono cresciute del (previsioni: 2,6%). Gli sono aumentati dell’ , interrompendo la precedente tendenza al ribasso. Tuttavia, questo ottimismo è mitigato dal (5,3%) e da un ulteriore calo dell’ negli investimenti immobiliari. L’escalation della guerra in Iran sta destabilizzando commercio e prezzi dell’energia, il che potrebbe spingere a rinviare i tagli dei tassi di interesse pianificati. Il settore dei servizi della Nuova Zelanda è tornato in contrazione a febbraio. L’indice PSI è sceso a 48,0 punti , ponendo fine a una breve fase di ripresa. Il sentiment negativo (56,4%) è alimentato dagli effetti dell’inflazione e dalla debole domanda. Il risultato è deludente, soprattutto rispetto ai dati ottimistici del settore manifatturiero pubblicati in precedenza.

è tornato in contrazione a febbraio. L’indice è sceso a , ponendo fine a una breve fase di ripresa. Il sentiment negativo (56,4%) è alimentato dagli effetti dell’inflazione e dalla debole domanda. Il risultato è deludente, soprattutto rispetto ai dati ottimistici del settore manifatturiero pubblicati in precedenza. Il Dollar Index rimane sostanzialmente invariato. La principale fonte di volatilità nel FX proviene dalle valute antipodee , che stanno rimbalzando dopo la rinnovata pressione ribassista alla fine della scorsa settimana (AUDUSD, NZDUSD: +0,25%). EURUSD scambia stabile a 1,1427 .

rimane sostanzialmente invariato. La principale fonte di volatilità nel proviene dalle valute , che stanno rimbalzando dopo la rinnovata pressione ribassista alla fine della scorsa settimana (AUDUSD, NZDUSD: +0,25%). scambia stabile a . L’ argento arretra dello 0,8% a 80 dollari l’oncia , mentre l’ oro è leggermente in rosso ( -0,05% ), scambiando a 5025 dollari . Platino e palladio , invece, rimbalzano di circa 1,1% .

arretra dello a , mentre l’ è leggermente in rosso ( ), scambiando a . e , invece, rimbalzano di circa . Bitcoin continua il suo recupero graduale, guadagnando 1,5% fino a 73.800 dollari, mentre Ethereum aggiunge un altro 3,8% arrivando a 2.270 dollari.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.