Notizie del mattino (16.06.2026)

Banche centrali: la BOJ alza i tassi ma attenua il messaggio tramite gli acquisti di JGB La Bank of Japan (BOJ) ha aumentato il tasso di riferimento all’1,0%, il livello più alto dal 1995. La decisione era ampiamente attesa dal mercato e rientra nel processo graduale di normalizzazione della politica monetaria. La BOJ ha inoltre evidenziato i rischi al rialzo per l’inflazione, indicando che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) potrebbe salire chiaramente al di sopra dell’obiettivo del 2%. Nonostante il rialzo dei tassi, lo yen ha reagito poco e il cambio USD/JPY è rimasto sopra quota 160. Allo stesso tempo, la Bank of Japan ha annunciato che interromperà il processo di ulteriore riduzione degli acquisti di titoli di Stato giapponesi (JGB) a partire da aprile 2027, mantenendo gli acquisti mensili intorno ai 2.000 miliardi di yen. Questo introduce un elemento più accomodante (“dovish”) in una decisione sui tassi altrimenti restrittiva (“hawkish”). Azioni: il JP225 recupera le perdite dopo la decisione della BOJ Il JP225 (Nikkei 225) è inizialmente sceso dopo l’annuncio della Bank of Japan, per poi recuperare le perdite successivamente. Gli investitori hanno accolto il rialzo dei tassi senza particolari sorprese, poiché era stato ampiamente preannunciato. Il mercato guarda ora alla possibilità che la BOJ proceda con un ulteriore inasprimento della politica monetaria già a luglio. Il sentiment è stato inoltre sostenuto dall’ottimismo sui progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Banche centrali: la RBA mantiene i tassi e adotta un approccio attendista La Reserve Bank of Australia (RBA) ha lasciato invariato il tasso ufficiale al 4,35%, in linea con le aspettative del mercato, dopo tre rialzi effettuati all’inizio dell’anno. La decisione è stata unanime. La RBA ha sottolineato che l’inflazione resta troppo elevata, ma desidera valutare gli effetti delle precedenti misure restrittive e delle perturbazioni nel mercato petrolifero. La reazione del cambio AUD/USD è stata minima, rendendo la decisione sostanzialmente neutrale per i mercati. La banca centrale australiana ha inoltre avvertito che le interruzioni dell’offerta globale di petrolio richiederanno tempo per essere risolte. L’aumento dei prezzi dei carburanti dovrebbe gradualmente riflettersi sui prezzi di altri beni e servizi. Contestualmente, parte del linguaggio più aggressivo presente nel comunicato di maggio è stata attenuata. Ciò suggerisce che la RBA probabilmente manterrà un atteggiamento attendista, salvo una nuova significativa accelerazione dell’inflazione. Materie prime: Goldman Sachs riduce le previsioni sul petrolio Brent Goldman Sachs ha abbassato la previsione sul prezzo del petrolio Brent per il quarto trimestre del 2026 a 80 dollari al barile, rispetto ai precedenti 90 dollari. Ha inoltre ridotto la previsione media per il 2027 a 75 dollari al barile. La revisione riflette l’aspettativa che le esportazioni di petrolio dal Golfo Persico tornino alla normalità entro la fine di luglio, un mese prima rispetto alle stime precedenti. Si tratta della seconda revisione al ribasso in una settimana e rafforza l’idea che il premio per il rischio geopolitico sul mercato petrolifero stia gradualmente diminuendo. Tuttavia, anche nel caso di un accordo duraturo riguardante lo Stretto di Hormuz, i prezzi del petrolio potrebbero rimanere elevati per un periodo prolungato. Le scorte globali potrebbero infatti essersi ridotte di 1–1,5 miliardi di barili, mentre i costi assicurativi del trasporto marittimo restano ben al di sopra dei livelli normali. Economia: la Cina mostra un’industria resiliente ma una domanda interna debole La produzione industriale cinese è aumentata del 4,5% su base annua a maggio, superando le aspettative del mercato. Al contrario, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,6% su base annua, registrando il primo calo annuale dalla pandemia. Anche gli investimenti in immobilizzazioni fisse hanno mostrato un evidente deterioramento. I dati suggeriscono che i settori legati alle esportazioni e all’intelligenza artificiale continuano a dimostrarsi resilienti, mentre la domanda interna prosegue nel suo indebolimento. I prezzi delle nuove abitazioni in Cina sono diminuiti a maggio a un ritmo leggermente più rapido rispetto al mese precedente. Le principali città mostrano alcuni primi segnali di stabilizzazione, ma nel complesso il settore immobiliare rimane fragile. Metalli preziosi: Barclays mantiene una visione positiva sull’oro Barclays ritiene che la recente correzione del 20-25% dei prezzi dell’oro rappresenti un semplice riequilibrio delle posizioni di mercato e non un cambiamento della tendenza di lungo periodo. La banca ha confermato la propria previsione per il prezzo dell’oro a 4.791 dollari l’oncia nel 2026 e a 4.900 dollari l’oncia nel 2027. Secondo gli analisti di Barclays, l’oro continua a beneficiare dei rischi inflazionistici, dell’incertezza politica e della continua diversificazione delle riserve da parte delle banche centrali. Un dollaro statunitense più debole e rendimenti obbligazionari più bassi, in seguito all’allentamento delle tensioni legate all’Iran, potrebbero fornire ulteriore supporto alle quotazioni del metallo prezioso.

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