Notizie del mattino (17.02.2025)

Il mercato azionario statunitense resterà chiuso oggi a causa di una festività pubblica (Presidents' Day).

Venerdì, il settore tecnologico ha trainato i guadagni a Wall Street, contribuendo a compensare le preoccupazioni sull'inflazione elevata. Il Nasdaq è salito dello 0,4%, l'S&P 500 ha chiuso invariato, mentre il DJIA (-0,37%) e il Russell 2000 (-0,1%) hanno registrato perdite.

Il sentiment di mercato in Asia all'inizio della settimana è misto. Il Nikkei 225 giapponese (+0,13%) e il Kospi sudcoreano (+0,59%) sono in rialzo, mentre lo Shanghai SE Composite (-0,21%) e l'HSCEI cinese (-0,91%) sono in calo.

L'entusiasmo nel settore tecnologico cinese (dopo il rilascio di un modello di IA cinese) sta gradualmente svanendo a causa delle tensioni tra Trump e l'UE sui dazi e della guerra in corso in Ucraina.

Il PIL del Giappone è cresciuto del 2,8% su base annualizzata nel quarto trimestre del 2024, superando la previsione dell'1,1% (precedente: 1,2%). La crescita trimestrale è stata dello 0,7% (previsione e precedente: 0,3%). L'espansione dell'economia giapponese è trainata dall'aumento degli investimenti aziendali (CAPEX) e dal miglioramento delle esportazioni nette.

Un sondaggio ZDF successivo al dibattito tra i candidati cancellieri tedeschi ha mostrato il 30% di sostegno per Merz (CDU), il 20% per Weidel (AfD), il 16% per Scholz (SPD) e il 14% per Habeck (Verdi). Le elezioni anticipate del Bundestag si terranno questa domenica, 23 febbraio.

Emmanuel Macron ha invitato i leader europei a un incontro urgente oggi a Parigi per discutere di sicurezza e Ucraina, dopo che Donald Trump ha anticipato colloqui di pace tra Ucraina e Russia in Arabia Saudita.

I futures su WTI e Brent sono in rialzo rispettivamente dello 0,28% e dello 0,14%, ma i contratti nel mercato delle opzioni riflettono preoccupazioni sulla domanda globale tra dazi statunitensi e alti costi del credito.

Nel mercato valutario, lo yen giapponese continua a rafforzarsi contro tutte le valute del G10 (USDJPY: -0,37%). Il rally dell'euro-dollaro, sostenuto dalle rapide mosse di Trump sui colloqui di pace in Ucraina, si è arrestato (EURUSD: 1,0492). Le valute antipodiane sono in apprezzamento (AUDUSD: +0,3%; NZDUSD: +0,26%).

L'oro rimbalza dello 0,2% dopo la correzione di venerdì a 2.890 dollari l'oncia, mentre l'argento è in leggero calo (-0,05% a 32,09 dollari l'oncia).

Le principali criptovalute restano stagnanti (Bitcoin: -0,8% a 96.420$; Ethereum: -0,12%; Ripple: -2,7%; Solana: -2,2%).

