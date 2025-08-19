Notizie del mattino (19.08.2025)

La sessione di contrattazioni di martedì sui mercati asiatici è stata relativamente calma, principalmente a causa dell’effetto dei colloqui alla Casa Bianca.

Sono emersi numerosi commenti riguardo alle condizioni, alle possibilità e alle date di ulteriori negoziati di pace tra Ucraina e Russia, con la mediazione degli Stati Uniti e il sostegno finanziario dell’Unione Europea. Al momento, tuttavia, sembra che ulteriori progressi nei negoziati siano congelati finché o la Russia o l’Ucraina non abbandoneranno le proprie condizioni principali per la firma di un cessate il fuoco (mantenimento dei confini prebellici per l’Ucraina e assoluta assenza di truppe straniere sul territorio ucraino per la Russia).

Le garanzie di sicurezza discusse da Stati Uniti, Ucraina e UE dovrebbero essere presentate in dettaglio entro i prossimi 10 giorni. Fondamentale, tuttavia, è che il segretario generale della NATO ha sottolineato che la questione del dispiegamento di truppe sul terreno non è stata affatto affrontata.

Prima dell’apertura della sessione cash in Europa, i principali contratti futures sugli indici europei e statunitensi sono in calo. Il DE40 segna attualmente -0,15%, mentre l’US500 perde lo 0,17%.

S&P ha mantenuto il rating degli Stati Uniti a AA+/A-1+ con outlook stabile, citando alti deficit e crescente debito, ma senza aspettarsi un deterioramento prolungato.

con outlook stabile, citando alti deficit e crescente debito, ma senza aspettarsi un deterioramento prolungato. Il calendario macro della sessione odierna resta relativamente vuoto. L’attenzione degli investitori si concentrerà sui dati CPI dal Canada, sulle notizie societarie e su eventuali nuovi sviluppi geopolitici.

L’oro sta recuperando terreno oggi, effetto diretto di un leggero rimbalzo della coppia EURUSD. Le dinamiche dei movimenti sul mercato Forex restano molto basse, sebbene lo yen giapponese stia performando relativamente bene, mentre il dollaro australiano registra perdite più consistenti.

Le principali materie prime energetiche sono in calo. Il gas naturale perde l’1,14% e continua a scendere in seguito alle nuove previsioni meteo, che indicano una minore domanda della materia prima a causa di temperature più fresche.

Il mercato delle criptovalute è anch’esso dominato dai ribassi questa mattina. Il BTC segna -1,2%, mentre Ethereum perde il 2,4%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.