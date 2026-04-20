Notizie del mattino (20.04.2026)

I prezzi del petrolio sono in rialzo in apertura dopo che l’Iran ha reintrodotto restrizioni nello Stretto di Hormuz. La mossa ha annullato la parziale riapertura della scorsa settimana e ha riacceso i timori sull’offerta.

Successivamente i prezzi hanno leggermente ritracciato, poiché il mercato ha iniziato a scontare la possibilità di nuovi negoziati. La situazione appare ancora più come un’interruzione controllata che come una chiusura totale della rotta.

Il cessate il fuoco, in scadenza a breve, sembra sempre più fragile. L’Iran sta mostrando fiducia limitata nei prossimi colloqui e alcune fonti suggeriscono che potrebbe non partecipare. Allo stesso tempo, i negoziatori statunitensi dovrebbero arrivare a Islamabad. I mercati continuano comunque a presumere che entrambe le parti puntino infine a un accordo nonostante l’aumento delle tensioni.

La Marina statunitense ha sequestrato una nave cargo battente bandiera iraniana nel Golfo di Oman dopo che non aveva risposto agli avvertimenti. L’Iran ha definito l’azione “pirateria armata” e ha minacciato ritorsioni.

Vi sono inoltre notizie di attacchi con droni contro obiettivi statunitensi, segnando una chiara escalation dello scontro diretto.

Nonostante la narrativa sulla chiusura, il traffico attraverso lo stretto non è stato completamente interrotto. Più di 20 navi sono transitate sabato — il numero più alto dall’inizio di marzo.

Trump ha ribadito nel fine settimana di ritenere che un accordo con l’Iran “sarà raggiunto”, in contrasto con l’aumento delle tensioni sul terreno.

Il dollaro statunitense si è rafforzato in apertura, insieme al rialzo del petrolio e al peggioramento del sentiment risk-off. Le valute dei mercati emergenti si sono indebolite.

Nonostante le tensioni geopolitiche, i mercati azionari asiatici sono rimasti relativamente stabili. L’inizio della nuova settimana non ha portato a un forte sell-off, con il mercato che mostra solo una lieve correzione.

La People’s Bank of China ha mantenuto invariati i tassi LPR per l’undicesimo mese consecutivo. Il tasso a un anno resta al 3,0%, mentre quello a cinque anni al 3,5%.

Gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando la possibilità di commerciare petrolio in yuan qualora l’accesso al dollaro statunitense dovesse deteriorarsi.

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