Notizie del mattino (21.08.2025)

Wall Street ha chiuso in ribasso ieri, sebbene una parte significativa delle perdite iniziali sia stata recuperata quando gli investitori hanno iniziato a “comprare il ribasso” (S&P 500: -0,24%, Nasdaq: -0,67%, DJIA: +0,04%, Russell 2000: -0,32%). La fine della svendita dei titoli tecnologici è visibile negli scambi asiatici, mentre l’US100 è stabile.

La Governatrice della Fed, Lisa Cook, accusata di aver falsificato documenti di richiesta di prestito, ha dichiarato che non si lascerà “intimidire” dall’amministrazione di Donald Trump a dimettersi dal suo incarico alla Fed. Cook ha aggiunto che sta raccogliendo la documentazione adeguata per rispondere in modo completo a tutte le domande sostanziali.

Il sentiment nella regione Asia-Pacifico è misto, sebbene le aziende tecnologiche mostrino un relativo ottimismo. L’indice MSCI Asia Pacific è in calo dello 0,5%, insieme ai mercati di Pechino (CHN.cash: -0,3%), Hong Kong (HK.cash: -0,3%) e Tokyo (JP225: -0,6%). Nel frattempo, gli indici in India (Nifty 50: +0,3%), Corea del Sud (Kospi: +0,4%), Singapore (SG20cash: +0,3%) e Australia (AU200.cash: +0,7%) sono in rialzo.

I titoli biomedici in Cina sono saliti dopo che il premier Li Qiang ha affermato che il sostegno alla ricerca e sviluppo nel settore dovrebbe essere aumentato.

La Nuova Zelanda ha registrato il suo primo deficit commerciale (-NZD 578 mln) da gennaio. Le esportazioni sono cresciute, ma a un ritmo più lento rispetto alle importazioni, determinando un saldo commerciale negativo.

Il presidente della RBNZ, Christian Hawkesby, ha dichiarato che l’aumento dei prezzi delle materie prime e i tagli dei tassi stanno già sostenendo l’economia neozelandese.

Il PMI composito dell’Australia è salito in agosto a 54,9 (in precedenza 53,9). L’attività è accelerata sia nel manifatturiero che nei servizi. L’occupazione è in chiara crescita poiché occorre completare più attività, mentre l’export sta rimbalzando nonostante l’incertezza legata alle dogane.

In Giappone, il PMI composito è salito a 51,9 (in precedenza 51,6), segnalando la crescita più rapida da febbraio. Il risultato è stato trainato principalmente dai servizi, mentre il calo manifatturiero si è quasi arrestato, grazie a una maggiore produzione industriale.

La volatilità del mercato Forex rimane limitata all’inizio della sessione. L’indice del dollaro (USDIDX) è stabile. Le valute G10 più deboli sono attualmente il franco svizzero (USDCHF) e il dollaro australiano (AUDUSD), entrambi in calo dello 0,1% contro il dollaro. EURUSD è stabile a 1,164.

L’OIL.WTI estende i guadagni dello 0,3%, mentre i futures sul NATGAS sono stabili dopo il rollover. L’oro perde lo 0,3% a 3.340 dollari l’oncia, mentre l’argento è stabile.

Nel settore crypto, il pessimismo continua a dominare. Bitcoin è in calo dello 0,3% a 114.100 dollari, Ethereum -0,75% a 4.315 dollari, con ribassi anche per Chainlink (-3%), Polygon (-1,6%) e Ripple (-1,3%).

