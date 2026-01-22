Notizie del mattino (22.01.2026)

I futures sugli indici statunitensi continuano a scambiare in territorio positivo dopo che Donald Trump ha dichiarato sui social media che è stato raggiunto un quadro di riferimento su Groenlandia e, più in generale, sulle questioni artiche all’interno della NATO. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre cancellato i dazi pianificati su alcuni Paesi europei (US100, US500: circa +0,05%).

La Corte Suprema degli Stati Uniti è probabilmente orientata a respingere la richiesta di Trump di rimuovere immediatamente Lisa Cook dal Consiglio dei Governatori della Federal Reserve, secondo i commenti di diversi giudici che hanno richiamato l’indipendenza della banca centrale e le potenziali conseguenze economiche negative.

I mercati asiatici sono per lo più in rialzo, seguendo il rimbalzo dei futures di Wall Street e il miglioramento del sentiment dopo l’allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Groenlandia. La Corea del Sud è stata il mercato più forte: il KOSPI (+0,6%) ha toccato un record, trainato dai titoli legati all’intelligenza artificiale (Samsung e SK Hynix: circa +2%). Anche la giapponese SoftBank avanza sull’ottimismo legato all’AI (circa +11%). Il JP225 aggiunge un ulteriore +0,8% in vista della decisione della BOJ di domani.

I dati sul mercato del lavoro australiano sono risultati superiori alle attese, probabilmente a causa di effetti stagionali come una domanda di lavoro più forte legata al periodo delle festività. A dicembre l’occupazione è aumentata di 65,2 mila unità (previsione: 28,3 mila), mentre il dato di novembre è stato rivisto al ribasso da -21,3 mila a -28,7 mila. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,3% al 4,1%, segnalando un mercato del lavoro in fase di irrigidimento.

Il deficit commerciale del Giappone si è ridotto di circa il 52% nel 2025, attestandosi a 2.650 miliardi di yen, principalmente grazie a una crescita record delle esportazioni trainata dalle spedizioni di semiconduttori ed elettronica più in generale verso altri Paesi asiatici. I deficit con Europa e Cina si sono invece ampliati.

Nel mercato FX, le valute antipodee guidano i rialzi, sostenute dal miglioramento della propensione al rischio e dai dati sul lavoro australiani che rafforzano una prospettiva di politica monetaria più restrittiva. AUDUSD guadagna lo 0,65%, superando la soglia psicologica di 0,68. NZDUSD aggiunge un più modesto +0,25%. Lo yen è nuovamente la valuta G10 più debole, perdendo circa lo 0,3% sia contro il dollaro sia contro l’euro. EURUSD è stabile intorno a 1,169.

L’oro corregge leggermente, in calo di appena lo 0,1% a circa 4.830 USD dopo l’allentamento delle tensioni tra Stati Uniti ed Europa, mentre l’argento recupera le perdite di ieri, salendo dell’1% a 94 USD.

Il gas naturale guadagna il 5%, estendendo il rally per la quarta seduta consecutiva. Il petrolio Brent e il WTI scendono di circa lo 0,2%, segnalando una minore volatilità dopo i recenti rialzi.

Il sentiment sulle criptovalute è misto. I principali token sono in rialzo (Bitcoin: +0,4% a 90.180 USD; Ethereum: +0,2% a 3.018 USD), mentre i token minori sono spesso in calo (TRUMP: -1%, Ripple: -0,5%).

