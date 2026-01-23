Notizie del mattino (23.01.2026)

Gli indici azionari statunitensi hanno chiuso in netto rialzo a seguito di una serie di notizie positive. L’S&P 500 è salito di oltre lo 0,5%, il Nasdaq dello 0,9% e il Dow Jones di più dello 0,6%.

I principali fattori alla base dell’ottimismo sono stati i dati macroeconomici: la crescita del PIL ha raggiunto il 4,4%, mentre le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono risultate inferiori alle previsioni precedenti. L’inflazione PCE negli Stati Uniti si è attestata al 2,8%, livello ancora considerato lievemente elevato.

La Banca del Giappone, come previsto, ha mantenuto il tasso di interesse a breve termine allo 0,75%, aumentando al contempo le previsioni di inflazione core e sottolineando l’aumento dei rischi inflazionistici.

Sebbene l’inflazione core in Giappone stia rallentando, rimane al di sopra dell’obiettivo della Banca del Giappone, attestandosi al 2,4% a dicembre rispetto al 3% di novembre. È inoltre degno di nota che l’indice PMI abbia raggiunto il livello più alto degli ultimi 17 mesi, segnalando un ritorno dell’industria giapponese su un percorso di crescita.

La People’s Bank of China (PBOC) ha fissato oggi il tasso di riferimento USD/CNY a 6,9929, superiore al valore atteso di 6,9481.

I mercati azionari asiatici hanno chiuso la settimana con un tono positivo: il Nikkei 225 giapponese ha guadagnato lo 0,29%, l’Hang Seng di Hong Kong lo 0,33%, lo Shanghai Composite cinese lo 0,27% e l’ASX 200 australiano lo 0,06%. Il KOSPI sudcoreano si è distinto con un rialzo dello 0,6%.

Nel mercato valutario, la maggiore volatilità si osserva sulla coppia USD/JPY, in rialzo dopo le decisioni delle banche centrali e la pubblicazione dei dati macroeconomici.

Anche i mercati petroliferi stanno registrando un aumento della volatilità. I contratti Brent e WTI hanno reagito all’avvertimento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’invio di una “flotta” verso l’Iran, alimentando timori di possibili interruzioni delle forniture da questo importante produttore di petrolio.

Nel mercato dei metalli preziosi, oro e argento beneficiano delle tensioni geopolitiche. L’oro, in rialzo dello 0,3%, si muove intorno ai 4.950 dollari l’oncia, mentre l’argento, in aumento del 3%, ha superato i 99 dollari l’oncia.

Nel mercato delle criptovalute, il Bitcoin registra un progresso di circa lo 0,3%, mentre l’Ethereum rimane sostanzialmente invariato.

Intel ha comunicato risultati del quarto trimestre superiori alle attese degli analisti, ma ha avvertito che prevede margini e ricavi significativamente più bassi nel primo trimestre.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.