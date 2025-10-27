Notizie del mattino (27.10.2025)

Punti chiave Le azioni dell’area Asia-Pacifico salgono leggermente grazie al miglioramento del sentiment sul commercio con la Cina.

L’indice giapponese JP225 supera per la prima volta quota 50.000 punti.

Il partito del presidente Javier Milei vince nettamente le elezioni suppletive.

Trump annuncia che non incontrerà il primo ministro Carney e prevede di imporre un dazio aggiuntivo del 10% sul Canada.

Le borse dell’area Asia-Pacifico registrano lievi rialzi grazie al miglioramento del sentiment sul commercio con la Cina. I futures statunitensi salgono a livelli record. L’indice giapponese JP225 guadagna lo 0,70%, superando per la prima volta la soglia dei 50.000 punti.

I segnali positivi provenienti da Washington e Pechino hanno alimentato le aspettative di una svolta dopo due giorni di colloqui. Trump e Xi dovrebbero incontrarsi più tardi questa settimana per finalizzare un accordo — il terzo in nove mesi. Sia i futures statunitensi che i mercati asiatici sono avanzati alla notizia.

Trump ha dichiarato che un accordo definitivo su TikTok potrebbe essere firmato questa settimana, menzionando l’approvazione preliminare di Xi. Durante la sua visita in Malesia, sono stati firmati anche ulteriori accordi commerciali e sulle terre rare.

Il premier cinese Li ha detto al suo omologo australiano Albanese che Pechino è pronta per una “partnership più stabile e strategica”, sostenendo le prospettive per le materie prime e gli investimenti australiani.

Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che i colloqui con la Cina sono stati produttivi e che un accordo potrebbe essere firmato giovedì in Corea del Sud. Ha sottolineato la ripresa dei grandi acquisti cinesi di soia statunitense e un rinvio di un anno nell’espansione delle licenze di esportazione per i metalli delle terre rare. Ha aggiunto che la minaccia di dazi al 100% è stata “rimossa dal tavolo”.

I profitti industriali cinesi sono aumentati del 21,6% su base annua a settembre (dopo il +20,4% di agosto) e segnano un +3,2% da inizio anno, il miglior risultato dall’agosto 2024. Le misure di Pechino per frenare la concorrenza eccessiva sui prezzi sembrano migliorare i margini.

I dollari australiano e neozelandese si sono leggermente rafforzati come valute legate alla Cina. La Banca Popolare Cinese ha fissato il tasso di riferimento dello yuan al livello più forte da oltre un anno, offrendo ulteriore sostegno al sentiment di rischio nella regione.

L’indice dei prezzi alla produzione dei servizi (PPI) in Giappone è accelerato al +3,0% su base annua (dal 2,7% precedente), confermando le persistenti pressioni sui costi nel settore dei servizi.

In Argentina, il partito del presidente Javier Milei ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni suppletive, rafforzando il suo controllo sul Congresso. In combinazione con un pacchetto di aiuti statunitense da 20 miliardi di dollari, il risultato è visto come un catalizzatore positivo per gli asset argentini.

Trump ha annunciato che non incontrerà il primo ministro Carney e ha segnalato un ulteriore dazio del 10% “oltre ai livelli attuali”, citando una disputa su una pubblicità legata ai cosiddetti “dazi Reagan”. I mercati hanno reagito con indifferenza a causa della mancanza di dettagli concreti.

