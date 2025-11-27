Notizie del mattino (27.11.2025)

La sessione di trading di ieri negli Stati Uniti si è conclusa solidamente in territorio positivo. Il Nasdaq 100 ha guidato i rialzi, salendo dello 0,87%, trainato da Nvidia e da altre società del settore dei semiconduttori. L’S&P 500 è aumentato dello 0,69%, mentre il Dow Jones è salito dello 0,67%.

I mercati stanno prezzando sempre più uno scenario di un taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre. Di conseguenza, il dollaro statunitense è finito sotto pressione, indebolendosi rispetto alla maggior parte delle principali valute, mentre parte dei capitali è confluita nelle valute antipodiche e nella sterlina britannica.

La sessione statunitense sarà chiusa oggi per il Giorno del Ringraziamento.

In Asia, gli indici azionari hanno registrato guadagni moderati durante la sessione. Il Nikkei 225 del Giappone è salito dell’1,1%, l’Hang Seng di Hong Kong è aumentato dello 0,34% e lo Shanghai Composite ha guadagnato lo 0,49%. L’S&P/ASX 200 australiano è rimasto sostanzialmente invariato.

Un evento chiave nella regione Asia-Pacifico è stata la decisione della Reserve Bank of New Zealand. La RBNZ ha tagliato il tasso di 25 punti base ma ha immediatamente segnalato la fine del ciclo di allentamento.

In Giappone, lo yen si è inizialmente rafforzato sulla speculazione che la Bank of Japan potesse alzare i tassi già a dicembre. Tuttavia, un discorso del membro del Consiglio di politica monetaria Noguchi ha raffreddato le aspettative del mercato. Noguchi ha confermato la disponibilità a una ulteriore normalizzazione della politica monetaria, ma ha sottolineato la necessità di un approccio molto cauto e dell’evitare qualsiasi fretta.

In Australia, gli investitori si sono concentrati sui dati eccezionali degli investimenti in capitale, che hanno mostrato un aumento trimestrale del 6,4% nel terzo trimestre, superando di gran lunga tutte le previsioni e segnando la crescita più forte dal 2012. La spesa record per attrezzature e macchinari ha indicato una ripresa del settore aziendale e continuato il dibattito sul fatto che la Reserve Bank of Australia possa riconsiderare un irrigidimento della politica monetaria all’inizio del 2026.

La Bank of Korea ha lasciato invariato il tasso base al 2,5%, in linea con ampie aspettative.

La People’s Bank of China ha fissato il midpoint USD/CNY a 7,0826, al di sotto del livello stimato di 7,1056.

I dati cinesi hanno mostrato che i profitti industriali sono aumentati dell’1,9% su base annua da gennaio a ottobre, ma il solo mese di ottobre ha registrato un calo del 5,5% su base annua, il più debole in cinque mesi.

Nel mercato delle materie prime, l’oro è quotato intorno ai 4.160 USD l’oncia, mentre l’argento costa circa 53 USD l’oncia. L’aumento dell’argento è stato sostenuto dalla diminuzione delle riserve cinesi del metallo, scese al livello più basso in un decennio.

Nei mercati delle criptovalute persiste un lieve sentiment positivo, sostenuto dalle speranze degli investitori per un taglio dei tassi della Fed a dicembre. Bitcoin è tornato a scambiare sopra i 90.000 USD, mentre Ethereum è scambiato sopra i 3.000 USD.

