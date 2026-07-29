Notizie del mattino: Asia in calo per i risultati di SK Hynix e gli attacchi iraniani! Dollaro in stallo in attesa della Fed (29.07.2026)

📉 Azioni e indici USA ed Europa
I future di Wall Street restano sotto pressione a causa delle tensioni in Medio Oriente e dei risultati del principale fornitore di Nvidia, SK Hynix, che non sono riusciti a superare le aspettative degli investitori.
I future sul Nasdaq 100 (US100) registrano il calo maggiore (-0,5%), mentre quelli su S&P 500 (US500) e Russell 2000 (US2000) perdono circa lo 0,15%. I future sul Dow Jones (US30), invece, si mantengono pressoché invariati, sostenuti dalla forte presenza di titoli tradizionali "value".
Anche l'indice europeo EU50 è in territorio negativo (-0,3%).
🌏 Sessione asiatica
I mercati asiatici hanno subito una brusca ondata di vendite, innescata dalle tensioni in Medio Oriente, dall'aumento del prezzo del petrolio, dai timori di una Federal Reserve più aggressiva e dalle preoccupazioni sulle valutazioni dei titoli legati all'intelligenza artificiale.
Nel momento peggiore della seduta, il KOSPI sudcoreano è arrivato a perdere fino all'11%, mentre l'indice di riferimento di Taiwan ha ceduto quasi il 4%. I future sul Nikkei 225 (JP225) arretrano dell'1,6%, mentre l'HSCEI cinese resta leggermente positivo (CHN.cash: +0,8%).
I titoli tecnologici hanno guidato i ribassi: SK Hynix è crollata di oltre il 9% nonostante ricavi record, Samsung ha perso tra il 5% e l'8%, mentre TSMC ha lasciato sul terreno oltre il 2%.
SK Hynix: l'utile operativo della società è aumentato del 557%, raggiungendo i 60.500 miliardi di won nell'ultimo trimestre. Tuttavia, sia l'utile operativo sia i ricavi sono risultati inferiori alle previsioni. I risultati del principale fornitore di memorie di Nvidia hanno alimentato i timori che il boom dell'intelligenza artificiale e il forte slancio del settore dei semiconduttori stiano rallentando, provocando un forte ribasso nelle contrattazioni after-hours statunitensi (-6%).
🏦 Macroeconomia e geopolitica
Escalation in Medio Oriente: l'Iran ha dichiarato che, in assenza di un accordo con l'Oman, manterrà l'attuale posizione riguardo allo Stretto di Hormuz. Inoltre, Teheran ha lanciato missili balistici contro una base statunitense in Giordania. L'agenzia di stampa statale giordana ha riferito che le forze del Paese hanno intercettato cinque missili provenienti dall'Iran.
Inflazione CPI in Australia: l'inflazione è rallentata più del previsto, passando dal 4,0% di maggio al 3,8% su base annua a giugno. Anche il dato trimestrale del secondo trimestre è diminuito (dal 4,1% al 3,9%, contro un consenso del 4,1%). La misura "trimmed mean" si è attestata al 3,6% (attese: 3,7%; precedente: 3,5%). Sebbene i costi delle abitazioni continuino ad aumentare rapidamente (+6,8%), l'inflazione dei trasporti ha registrato un netto rallentamento. Nel complesso, i dati riducono le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della banca centrale nella riunione di agosto. Il dollaro australiano (AUD) arretra nei confronti di tutte le valute del G10.
💱 Forex, materie prime e cripto-attività
Forex (FX): il Dollar Index statunitense rallenta in attesa della decisione della Fed (USDIDX: -0,1%). Il dollaro australiano è la valuta più debole del G10 dopo i dati sull'inflazione inferiori alle attese (AUDUSD: -0,25%; AUDNZD: -0,3%). Il dollaro neozelandese e lo yen giapponese mostrano una maggiore tenuta, sostenuti da aspettative di politiche monetarie relativamente più restrittive da parte delle rispettive banche centrali (NZDUSD: +0,3%; USDJPY: -0,2%). L'EURUSD guadagna lo 0,05%, attestandosi a 1,1399.
Petrolio e report API: i future sul Brent rimbalzano del 3,3%, tornando nell'area di 84-85 dollari al barile. Il report settimanale dell'API ha evidenziato un inatteso aumento delle scorte di greggio negli Stati Uniti (+3,3 milioni di barili contro un calo atteso di -1,35 milioni) e delle scorte di benzina (+0,92 milioni contro -1,2 milioni previsti), segnalando una domanda più debole del previsto.
Metalli preziosi: la volatilità dell'oro si riduce insieme a quella del dollaro in vista della decisione del FOMC (stabile intorno a 4.030 dollari l'oncia), mentre l'argento sale dell'1,3% a 57,90 dollari l'oncia.
Cripto-attività: anche il Bitcoin si muove lateralmente (stabile in area 64.000 dollari), mentre Ethereum cede lo 0,5%, scendendo a 1.914 dollari.
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