Notizie del mattino 📈 Bitcoin rimbalza a 81.000 dollari, Wall Street guadagna nonostante l'aumento dei prezzi del petrolio (05.05.2026)

I prezzi del petrolio stanno leggermente ritracciando dopo i guadagni di ieri, mentre i future sugli indici azionari—tra cui US100 e US500—così come il Bitcoin stanno rimbalzando nonostante l’incertezza persistente e le tensioni estremamente elevate nel Golfo Persico. La principale criptovaluta si avvicina agli 81.000 dollari, rafforzando il sentiment rialzista verso un graduale ritorno a un trend ascendente. Oggi i principali dati macro in uscita includono i JOLTS statunitensi e l’ISM Services USA, entrambi previsti per le 15:00 GMT. Prima dell’apertura, PayPal e Pfizer pubblicheranno i risultati, seguiti da AMD dopo la chiusura.

Le tensioni geopolitiche nel Golfo Persico stanno influenzando la logistica e la sicurezza del petrolio—una nave Maersk battente bandiera USA ha lasciato il Golfo attraverso lo Stretto di Hormuz sotto scorta militare statunitense, evidenziando rischi operativi elevati lungo una delle rotte energetiche più critiche al mondo. Tali sviluppi indicano minacce concrete alla continuità delle forniture e una crescente militarizzazione della regione.

Il mercato del petrolio segnala condizioni di offerta in restringimento nel contesto del conflitto con l’Iran—Chevron indica un deterioramento del quadro dell’offerta, mentre le scorte di sicurezza vengono ridotte, diminuendo la capacità del mercato di assorbire shock sull’offerta. Questo contesto sostiene una maggiore volatilità dei prezzi energetici.

La Reserve Bank of Australia (RBA) ha aumentato i tassi di interesse, in linea con le attese, inasprendo la politica monetaria in risposta all’inflazione persistente e portando il tasso ufficiale al 4,35% dal 4,10%.

Palantir ha superato significativamente le aspettative finanziarie e ha alzato la guidance—la società ha riportato risultati migliori del previsto (EPS 1,33 dollari contro 1,28 attesi, insieme a ricavi ed EBITDA più solidi), aumentando al contempo le previsioni per il secondo trimestre e per l’intero anno, in particolare nel segmento commerciale statunitense. Ciò indica una domanda sostenuta per soluzioni dati/IA e un miglioramento dell’efficienza operativa. Nonostante ciò, il titolo è sceso di quasi il 3% nelle contrattazioni after-hours.

Gli Stati Uniti stanno modificando il loro approccio normativo sull’intelligenza artificiale—l’amministrazione sta valutando l’introduzione di meccanismi di supervisione per i modelli di IA prima della loro diffusione pubblica, inclusi un possibile processo di revisione formale e la creazione di un gruppo di lavoro che riunisca governo e Big Tech. Questo rappresenta un cambiamento rispetto all’approccio precedentemente più permissivo e introduce un potenziale fattore di rischio regolatorio per il settore.

L’Unione Europea sta monitorando attivamente lo sviluppo dell’IA e dialogando con il settore privato—il contatto con Anthropic riguardo al progetto Mythos evidenzia un crescente coinvolgimento normativo nell’IA, che potrebbe portare a una maggiore armonizzazione o a divergenze regolatorie tra UE e Stati Uniti. Petrolio e Palantir (grafico D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

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