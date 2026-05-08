Notizie del mattino: gli indici salgono nonostante gli spari nello Stretto di Hormuz 📈 💥

Uno scambio di colpi di arma da fuoco è avvenuto nello Stretto di Hormuz tra forze statunitensi e iraniane. Entrambe le parti si accusano reciprocamente di aver provocato l’attacco, che minaccia seriamente il cessate il fuoco attualmente in vigore. Il Presidente Trump ha definito gli attacchi un “love tap”, minacciando un’ulteriore escalation in assenza di un accordo sul nucleare. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver respinto con successo l’attacco, mentre l’Iran riferisce di perdite subite dagli USA.

In precedenza, secondo l’agenzia Fox, colpi americani sarebbero stati sparati contro porti iraniani. Donald Trump ha dichiarato che lo scambio di fuoco è avvenuto durante il passaggio di cacciatorpediniere americani attaccati attraverso lo Stretto di Hormuz, confermando al contempo che il cessate il fuoco resta in vigore.

Le autorità statunitensi (DOJ e CFTC) stanno indagando su posizioni short su contratti petroliferi per un valore superiore a 2,6 miliardi di dollari, aperte poco prima di annunci chiave relativi al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Si sospetta l’uso improprio di informazioni privilegiate non pubbliche (insider trading).

Il petrolio torna a scendere, portandosi sotto il prezzo di chiusura delle ultime due sessioni: il Brent (OIL) perde l’1,8% a 101 dollari al barile, mentre il WTI cede il 2,25% a 95,50 dollari al barile.

I mercati azionari occidentali si preparano a ulteriori rialzi nonostante l’incertezza, recuperando gran parte della correzione serale di ieri. I future sugli indici statunitensi sono in territorio positivo: US100 +0,5%, US500 +0,4%, US30 +0,25%, US2000 +0,2%. L’EU50 guadagna lo 0,3%.

I mercati asiatici registrano ribassi a causa dell’escalation del conflitto USA-Iran, nonostante l’ottimismo dei future sugli indici occidentali. L’HSCEI cinese perde lo 0,6%, il Nikkei 225 giapponese e il Nifty 50 indiano arretrano di circa lo 0,4%, mentre il KOSPI sudcoreano limita le perdite allo 0,1%.

FX: la volatilità sulle principali valute resta contenuta, segnalando l’incertezza degli investitori nell’attuale fase di oscillazione del sentiment. Il dollaro australiano è la valuta G10 più forte (AUDUSD +0,25%), mentre lo yen giapponese perde terreno, sebbene non contro il dollaro (EURJPY +0,1%, USDJPY invariato) né contro le valute nordiche (USDNOK +0,15%, EURSEK +0,15%).

Crypto: anche qui manca una direzione chiara. Il Bitcoin è scambiato invariato poco sotto gli 80.000 dollari, mentre Ethereum perde lo 0,3% a 2.280 dollari.

I metalli preziosi continuano la loro corsa al rialzo: l’oro guadagna lo 0,8% a 4.726 dollari l’oncia, mentre l’argento aggiunge un ulteriore 2,5% tornando sopra gli 80 dollari l’oncia.

Joachim Nagel, Presidente della Bundesbank tedesca, ha annunciato un possibile rialzo dei tassi di interesse nell’Eurozona a giugno se le prospettive non dovessero migliorare. Secondo il membro del board della BCE, l’inflazione raggiungerà in media il 2,7% nel 2026.

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