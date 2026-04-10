Segnali contrastanti da Teheran: i media statali iraniani hanno smentito le notizie relative a colloqui nel fine settimana con gli Stati Uniti a Islamabad. Condizionando eventuali negoziati a un cessate il fuoco in Libano, Teheran mantiene elevata l’incertezza geopolitica nonostante l’attuale tregua.

i media statali iraniani hanno smentito le notizie relative a colloqui nel fine settimana con gli Stati Uniti a Islamabad. Condizionando eventuali negoziati a un cessate il fuoco in Libano, Teheran mantiene elevata l’incertezza geopolitica nonostante l’attuale tregua. Mercati in modalità “attesa”: le azioni asiatiche sono salite dopo una solida sessione a Wall Street, ma i principali asset restano intrappolati in range ristretti. Gli investitori attendono segnali concreti di de-escalation. EUR/USD rimane elevato vicino a 1,17, mentre l’oro si aggira intorno ai 4.761 dollari l’oncia.

le azioni asiatiche sono salite dopo una solida sessione a Wall Street, ma i principali asset restano intrappolati in range ristretti. Gli investitori attendono segnali concreti di de-escalation. EUR/USD rimane elevato vicino a 1,17, mentre l’oro si aggira intorno ai 4.761 dollari l’oncia. Petrolio ancora rigido: il Brent si mantiene vicino ai 96 dollari al barile mentre persistono le preoccupazioni sull’offerta. I prezzi erano scesi da 99 a 95 ieri dopo le notizie su una possibile de-escalation israeliana in Libano, ma il mercato non rompe al ribasso in assenza di progressi diplomatici concreti.

il Brent si mantiene vicino ai 96 dollari al barile mentre persistono le preoccupazioni sull’offerta. I prezzi erano scesi da 99 a 95 ieri dopo le notizie su una possibile de-escalation israeliana in Libano, ma il mercato non rompe al ribasso in assenza di progressi diplomatici concreti. Ottimismo a Wall Street: i futures USA proseguono i guadagni dopo due sessioni robuste. L’indice US500 è in rialzo dello 0,03%, mentre il tecnologico US100 ha guadagnato lo 0,11%.

i futures USA proseguono i guadagni dopo due sessioni robuste. L’indice US500 è in rialzo dello 0,03%, mentre il tecnologico US100 ha guadagnato lo 0,11%. Buona performance in Asia: i benchmark regionali hanno trovato supporto durante la notte, con il China CH50 in crescita di quasi l’1% e il Nikkei 225 giapponese in rialzo dello 0,65%.

i benchmark regionali hanno trovato supporto durante la notte, con il China CH50 in crescita di quasi l’1% e il Nikkei 225 giapponese in rialzo dello 0,65%. Il Giappone aumenta la pressione: il ministro delle Finanze Katayama ha intensificato la retorica, dichiarandosi pronto a intervenire “su tutti i fronti” contro la volatilità speculativa su FX e petrolio. Per attenuare la crisi, Tokyo continua inoltre a rilasciare riserve strategiche di petrolio.

il ministro delle Finanze Katayama ha intensificato la retorica, dichiarandosi pronto a intervenire “su tutti i fronti” contro la volatilità speculativa su FX e petrolio. Per attenuare la crisi, Tokyo continua inoltre a rilasciare riserve strategiche di petrolio. Ritardi nella leadership della Fed: il rinvio dell’udienza di conferma di Kevin Warsh a causa di documentazione mancante garantisce una continuità temporanea della politica monetaria. Questo ritardo ha alimentato le speculazioni secondo cui Jerome Powell potrebbe mantenere più a lungo del previsto la sua influenza come governatore.

il rinvio dell’udienza di conferma di Kevin Warsh a causa di documentazione mancante garantisce una continuità temporanea della politica monetaria. Questo ritardo ha alimentato le speculazioni secondo cui Jerome Powell potrebbe mantenere più a lungo del previsto la sua influenza come governatore. Ombre di stagflazione in Asia: le banche centrali stanno affrontando un dilemma crescente. La BoJ avverte rischi di stagflazione se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi, mentre la Corea del Sud ha mantenuto i tassi invariati per bilanciare le pressioni inflazionistiche con il rallentamento della crescita.

le banche centrali stanno affrontando un dilemma crescente. La BoJ avverte rischi di stagflazione se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi, mentre la Corea del Sud ha mantenuto i tassi invariati per bilanciare le pressioni inflazionistiche con il rallentamento della crescita. Divergenza cinese: i nuovi dati mostrano che il PPI (+0,5% a/a) ha posto fine alla fase deflazionistica grazie all’aumento dei costi energetici. Tuttavia, un CPI debole (+1,0% a/a) conferma una domanda interna ancora fragile, complicando lo scenario di reflazione.

i nuovi dati mostrano che il PPI (+0,5% a/a) ha posto fine alla fase deflazionistica grazie all’aumento dei costi energetici. Tuttavia, un CPI debole (+1,0% a/a) conferma una domanda interna ancora fragile, complicando lo scenario di reflazione. Sorpresa inflazionistica in Giappone: l’inflazione all’ingrosso (PPI) è salita al 2,6% a/a, superando le attese. Questo aumento, guidato dai costi energetici, accresce significativamente le probabilità di un possibile rialzo dei tassi da parte della BoJ ad aprile.

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