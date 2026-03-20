Notizie del mattino: i mercati scommettono su una rapida fine del conflitto (20.03.2026)

Le tensioni in Medio Oriente restano elevate, con ulteriori scambi di attacchi missilistici e con droni in tutta la regione.

La sessione di ieri a Wall Street si è conclusa con cali contenuti. Dopo un iniziale forte ribasso, gli indici statunitensi hanno recuperato una parte significativa delle perdite e hanno infine chiuso leggermente in negativo. L’S&P 500 ha perso lo 0,3%, il Nasdaq Composite è sceso dello 0,3% e il Dow Jones ha ceduto circa lo 0,4%.

I mercati hanno reagito ai commenti rassicuranti del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha dichiarato che l’operazione contro l’Iran procede come previsto e che la maggior parte delle infrastrutture missilistiche iraniane è stata distrutta. Ha inoltre aggiunto che il processo decisionale in Iran è attualmente frammentato, il che potrebbe indicare crescenti conflitti interni al regime e l’inizio di lotte tra fazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l’impatto negativo della guerra con l’Iran è stato inferiore alle attese ed ha espresso fiducia in una rapida conclusione del conflitto. Tuttavia, non ha escluso la possibilità di un’incursione terrestre in Iran.

Europa e Giappone stanno valutando un coinvolgimento nello Stretto di Hormuz, concentrandosi principalmente su missioni di stabilizzazione piuttosto che su azioni militari, anche se i dettagli restano poco chiari. Giovedì, i principali Paesi europei insieme al Giappone hanno annunciato in una dichiarazione congiunta che adotteranno misure per stabilizzare i mercati energetici e sono pronti a partecipare a iniziative per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il petrolio Brent è sceso sotto i 110 dollari al barile. Il calo è stato determinato da segnali che indicano come siano improbabili ulteriori attacchi agli impianti di gas iraniani.

I mercati in Giappone sono rimasti chiusi per una festività, limitando la liquidità nella sessione asiatica. Altrove, la situazione è stata mista. Il Kospi della Corea del Sud è salito leggermente, così come il Nifty 50 indiano, mentre i mercati in Australia e a Shanghai sono risultati più deboli.

La People’s Bank of China (PBOC) ha fissato oggi il tasso di riferimento USD/CNY a 6,8898 rispetto a una previsione di 6,8773.

La PBOC ha inoltre lasciato invariati i principali tassi di interesse, in linea con le aspettative del mercato. Il Loan Prime Rate (LPR) a un anno resta al 3,00%, mentre il tasso a cinque anni, importante per i mutui, rimane al 3,50%.

Per quanto riguarda i metalli preziosi, l’oro recupera parte delle perdite di ieri, superando i 4650 dollari l’oncia, mentre l’argento resta sotto pressione, scendendo sotto i 72 dollari l’oncia.

Nel mercato delle criptovalute, il quadro resta misto. Il Bitcoin è in leggero rialzo, mantenendosi sopra i 70.000 dollari, mentre Ethereum registra un lieve calo, scambiando appena sotto i 2150 dollari.

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