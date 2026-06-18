Notizie del mattino: Il mercato torna alla normalità dopo le previsioni restrittive della Fed e un andamento contrastante (11.08.2026)

📊 Macroeconomia e Banche Centrali Decisione sui tassi della Fed: Il Federal Open Market Committee (FOMC) degli Stati Uniti ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento nell'intervallo 3,50%–3,75% , come previsto, segnando la quarta riunione consecutiva senza variazioni dei tassi.

Dot-Plot "Falco" (Hawkish): Le proiezioni macroeconomiche, in particolare il dot-plot, presentano un outlook più aggressivo, specialmente per il 2026. Il nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, ha mostrato un approccio significativamente più restrittivo.

Comunicato snellito: Oltre la metà del contenuto è stata tagliata dal comunicato ufficiale della Fed, rimuovendo completamente i precedenti accenni da "colomba" (doveish) relativi a potenziali tagli dei tassi.

La strategia di Warsh: Il presidente della Fed Kevin Warsh ha preannunciato imminenti cambiamenti nella presentazione dei dati, nelle proiezioni e nella comunicazione. Tuttavia, ha anche sottolineato che gli shock dal lato dell'offerta rimangono la causa primaria dell'inflazione e ha descritto gli attuali tassi di interesse come "piuttosto restrittivi".

Cambio di sentiment: Un'ampia quota di membri della Fed adotta ora una posizione più rigida rispetto a marzo, con la previsione mediana dei tassi di interesse per la fine del 2026 che sale al 3,8% .

Aumenti dei tassi sul tavolo: La metà dei membri del FOMC (9 su 12) si aspetta almeno un altro aumento dei tassi quest'anno, citando la solidità del mercato del lavoro e i crescenti rischi inflazionistici (soprattutto dopo i recenti shock energetici). Nel frattempo, Warsh ha categoricamente escluso qualsiasi revisione del target di inflazione al 2%.

Il PIL della Nuova Zelanda batte le stime: I dati ufficiali del PIL del primo trimestre 2026 per la Nuova Zelanda hanno sorpreso positivamente i mercati, mostrando una crescita economica dello 0,8% su base trimestrale (QoQ) (rispetto alle attese dello 0,9% e dopo una crescita precedente dello 0,5%) e un incremento dell' 1,5% su base annua (YoY) (rispetto a una previsione dell'1,1%).

Reazione del NZD: I dati positivi della Nuova Zelanda rafforzano le aspettative di potenziali aumenti dei tassi e stanno aiutando la coppia NZDUSD a recuperare dopo il recente calo ai livelli più bassi da aprile. 🌍 Geopolitica Svolta USA-Iran: Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato elettronicamente un Memorandum d'Intesa (MoU) che implementa un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti (incluso il Libano), aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare un trattato di pace definitivo.

Firma a Ginevra: La firma ufficiale e l'entrata in vigore del memorandum sono previste per questo venerdì a Ginevra, in Svizzera, ed è considerata una svolta storica.

Disposizioni chiave: L'accordo prevede l'impegno degli Stati Uniti a revocare il blocco navale entro 30 giorni, sbloccare i fondi iraniani congelati, revocare completamente le sanzioni e approvare immediatamente le esportazioni di petrolio iraniano.

Ricostruzione regionale: Verrà istituito un fondo di ricostruzione da 300 miliardi di dollari insieme ai partner regionali. Per ripristinare il normale traffico marittimo e garantire una gestione marittima sicura, l'Iran sta avviando colloqui ufficiali con l'Oman riguardo allo Stretto di Hormuz. 📈 Mercati Azionari ed Equity Sell-off a Wall Street: Gli indici statunitensi hanno chiuso la sessione di mercoledì con forti perdite. L'S&P 500 ha perso l'1,2% e il Nasdaq 100 è sceso dell'1,34%, zavorrati dai toni rigidi della Fed e da un forte sell-off sul mercato dei Treasury.

Rimbalzo di giovedì: La sessione odierna vede un'inversione dei movimenti ribassisti di ieri a Wall Street. I futures sull'US500 sono già in rialzo dell'1,4%, mentre i futures sull'US100 guadagnano l'1,8%.

Mercati asiatici: La sessione asiatica ha portato un'apertura mista ma relativamente stabile, con segni di cauto ottimismo trainati da una forte euforia nel settore tecnologico.

Traguardo storico per il KOSPI: L'indice sudcoreano KOSPI ha superato la soglia dei 9.000 punti per la prima volta nella storia, salendo dell'1,5% nelle contrattazioni mattutine grazie ai giganti del tech; le azioni di SK Hynix sono balzate di oltre il 3% toccando nuovi massimi grazie alle consegne delle sue memorie avanzate HBM4E.

Guadagni per il Nikkei: L'indice giapponese Nikkei 225 ha registrato un guadagno di quasi il 2%. 💱 Valute Forza del dollaro: Il Dollar Index è rimbalzato bruscamente di circa 50 pip subito dopo la conclusione della conferenza stampa della Federal Reserve.

Focus sullo Yen: Gli investitori tengono d'occhio lo Yen giapponese (JPY) dopo che la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi di interesse all'1% la scorsa settimana. Questo, unito alla posizione della Fed, sta stringendo ulteriormente le condizioni di liquidità globale.

Coppie principali: La coppia di valute principale, EURUSD, è scesa ieri da 1,16 fino al livello di 1,15, mentre USDJPY si è spinta oltre la barriera psicologica di 160,5. 🛢️ Materie Prime (Commodities) Petrolio sotto pressione: I prezzi globali del greggio hanno registrato netti cali a causa della prospettiva di un rapido ritorno dell'offerta iraniana sul mercato a seguito dell'accordo geopolitico.

Brent: Nonostante la volatilità di ieri, il greggio Brent continua la sua traiettoria discendente e oggi quota sotto i 78 dollari al barile.

Volatilità dell'oro: L'oro ha reagito negativamente alla Fed, cancellando tutti i guadagni di inizio settimana e scendendo inizialmente a 4.250 dollari l'oncia.

Rimbalzo dei metalli preziosi: La prospettiva di un calo dei prezzi del petrolio sta favorendo i metalli preziosi. Inoltre, dato che Kevin Warsh non si è rivelato estremamente aggressivo, l'oro sta rimbalzando oggi verso il livello di 4.321 dollari l'oncia.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.