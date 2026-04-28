Notizie del mattino 📈 Il petrolio raggiunge il livello più alto dal 7 aprile, Wall Street incerta in vista della riunione della Fed

Gli indici stanno leggermente rallentando dopo i guadagni record degli ultimi giorni, ma restano vicini ai massimi in vista delle trimestrali di domani dopo la chiusura dei mercati da parte dei principali colossi tecnologici: Microsoft, Alphabet e Meta Platforms. Gli investitori attendono i risultati delle megacap, così come indicazioni dalle banche centrali sull’impatto economico del conflitto con l’Iran.

Oggi, prima dell’apertura di Wall Street, saranno pubblicati i risultati di società tra cui Coca-Cola, General Motors e UPS. Alle 13:15 GMT verrà diffusa la variazione settimanale dell’occupazione negli Stati Uniti secondo ADP, seguita alle 15:00 GMT dall’indice di fiducia dei consumatori USA del Conference Board.

Dopo la chiusura dei mercati, pubblicheranno i conti aziende come Visa e Starbucks. Domani alle 19:00 GMT la Federal Reserve annuncerà la propria decisione di politica monetaria. La banca centrale è quasi certa di mantenere invariati i tassi, mentre il mercato seguirà con attenzione le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell.

Alle 19:00 GMT di domani, la Federal Reserve comunicherà la sua decisione: è quasi certo che manterrà i tassi invariati, mentre i mercati osserveranno con attenzione la conferenza stampa di Jerome Powell.

I rialzi azionari hanno rallentato a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio, ma il trend positivo resta intatto: l’S&P 500 è avviato verso la migliore chiusura mensile dal 2020. Oggi gli investitori sono concentrati sui risultati dei giganti IT, con una capitalizzazione complessiva superiore a 16 trilioni di dollari, pari a circa il 25% della capitalizzazione dell’indice.

Trump ha convocato una riunione del team per la sicurezza nazionale per discutere la proposta iraniana volta a risolvere il conflitto. L’Iran ha proposto una soluzione temporanea che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco marittimo statunitense. Gli Stati Uniti stanno valutando l’ultima proposta, ma sottolineano alcune “linee rosse”, tra cui impedire a Teheran di acquisire armi nucleari.

Durante la sessione asiatica, la Bank of Japan ha lasciato invariati i tassi d’interesse allo 0,75%, in linea con le attese del mercato. In Giappone, il Nikkei ha perso oltre l’1,5% nonostante un rialzo dello 0,7% del Topix; anche l’Hang Seng cinese è sceso di oltre l’1% ed è in calo di quasi il 3% da inizio anno. PETROLIO (timeframe H1) Il petrolio è salito sopra i 103 dollari al barile, il livello più alto delle ultime tre settimane, superando il ritracciamento di Fibonacci del 71,8% del ribasso di inizio aprile. L’incertezza legata al conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz stanno esercitando pressione rialzista sulle materie prime energetiche. Fonte: xStation5

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