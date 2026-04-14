Notizie del mattino: Il sentiment a Wall Street si attenua leggermente, il dollaro statunitense rimane sotto pressione (14.04.2026)

I futures sugli indici statunitensi sono leggermente in calo oggi, ma continuano a mantenere una forte tendenza rialzista; l’US500 si aggira intorno ai 6.920 punti, circa 100 punti sotto il suo massimo storico.

I principali dati macroeconomici di oggi includeranno l’indice di fiducia delle piccole imprese statunitensi (NFIB) alle 11:00 GMT, i dati ADP e, soprattutto, il dato sull’inflazione PPI degli Stati Uniti di marzo alle 13:30 GMT. Israele dovrebbe inoltre avviare negoziati con il Libano, mentre numerosi banchieri centrali sia della Fed che della BCE interverranno sulle prospettive economiche.

L’Hang Seng cinese ha cancellato una parte significativa dei recenti guadagni. I dati di marzo hanno mostrato una crescita delle esportazioni del 2,5% su base annua, ben al di sotto delle previsioni dell’8,6% e in forte calo rispetto al 39,6% di febbraio. Le importazioni sono aumentate del 27,8%, rispetto alle attese del 13,9% e al precedente 13,8%. Il saldo commerciale è sceso a 51,13 miliardi di dollari a marzo, contro previsioni di 107,55 miliardi e i precedenti 90,98 miliardi.

Le aspettative per la prossima stagione delle trimestrali negli Stati Uniti sono elevate; gli analisti hanno aumentato le loro stime sugli utili negli ultimi mesi. Secondo Morgan Stanley, il rapporto prezzo/utili medio delle società dell’S&P 500 è diminuito del 18%.

I futures sul Dollar Index statunitense sono arretrati a livelli che non si vedevano dalle prime fasi del conflitto in Medio Oriente, cancellando i guadagni precedenti. EUR/USD è scambiato sopra 1,17 in vista della pubblicazione del PPI statunitense.

Bitcoin è salito sopra i 74.000 dollari e sta tentando di invertire la sua tendenza ribassista. La criptovaluta guadagna quasi l’1,7% oggi, mentre Ethereum sale di oltre il 4%, sostenuto da un miglioramento del sentiment verso gli asset rischiosi e dal calo dei rendimenti dei titoli di Stato USA.

Secondo il Segretario all’Energia degli Stati Uniti Wright, una grande azienda americana dovrebbe presto annunciare un aumento della produzione di petrolio in Venezuela. Nvidia ha smentito le notizie riguardanti una possibile acquisizione del produttore di computer e laptop Dell. US500 e USDIDX (grafici, timeframe giornaliero) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

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