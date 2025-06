Notizie del mattino (June 25, 2025)

Le borse della regione Asia-Pacifico sono salite oggi, spinte da un forte impulso proveniente da Wall Street. Tuttavia, l'entità dei guadagni non è stata eccessiva. Attualmente, il Nikkei segna un +0,32%, l'Hang Seng un +0,81% e l’S&P/ASX 200 circa +0,15%.

Poco prima dell'apertura della sessione cash in Europa, i future sugli indici azionari risultano leggermente in rialzo, l’oro e l’argento guadagnano circa lo 0,15%, il gas naturale (NATGAS) è in rialzo del 4% (a causa del rollover dei contratti), mentre il petrolio greggio segna un +0,22%.

Durante le ore di contrattazione nella regione Asia-Pacifico, le notizie geopolitiche sono state relativamente scarse, senza segnalazioni di incidenti ostili tra Israele e Iran.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato nel primo giorno di audizioni al Congresso che i banchieri centrali si aspettano che i dazi avranno un impatto significativo sull'inflazione nei mesi di giugno, luglio e agosto. Ha aggiunto che, se tale impatto non si verificherà entro allora, potrebbe esserci un taglio dei tassi d'interesse anticipato.

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) dell’Australia per maggio 2025 è stato del 2,1% su base annua (contro aspettative del 2,3%).

Secondo quanto emerso dalla riunione di giugno della Banca del Giappone, l’istituto risulta attualmente "diviso" sulle prospettive dei tassi d’interesse, tra timori legati ai dazi e alla crescente inflazione.

L’indice PPI dei servizi del Giappone è aumentato del 3,3% su base annua (previsione +3,1%, dato precedente +3,1%) – superiore alle attese.

Attualmente non si osserva una volatilità eccessiva nel mercato valutario, ad eccezione del dollaro neozelandese, che sta guadagnando valore in modo dinamico questa mattina. Si registrano invece cali leggermente più marcati per lo yen giapponese e il dollaro canadese.

Il calendario macroeconomico per la sessione odierna è relativamente scarno. Gli investitori presteranno attenzione ai dati sul PIL della Spagna, alla decisione della CNB sui tassi d'interesse e ai commenti di Powell nel secondo giorno di audizioni. Per il mercato petrolifero, il dato più importante potrebbe essere la variazione delle scorte di petrolio negli Stati Uniti.

