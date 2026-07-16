Notizie del mattino: l'Asia in calo sulla scia delle vendite di semiconduttori USA. Riflettori puntati su TSMC (16.07.2026)

📉 Indici e sessione asiatica

I future sugli indici USA hanno aperto leggermente in rialzo, rimanendo vicini ai livelli di chiusura di ieri dopo una seduta volatile, soprattutto nel settore dei semiconduttori. I future su Nasdaq (US100), S&P 500 (US500), DJIA (US30) e Russell 2000 (US2000) avanzano tutti di circa lo 0,15%, in linea con il movimento dei future sull'Euro Stoxx 50 (EU50).

Il titolo SpaceX tocca un minimo storico in vista del volo di Starship: le azioni di SpaceX (SPCX.US) sono scese fino al minimo record di 132,75 dollari, rompendo al ribasso il prezzo di IPO di 135 dollari. Nonostante il clima generalmente positivo a Wall Street, l'attenzione degli investitori è ora rivolta al tredicesimo test di volo di Starship, previsto per giovedì, considerato il principale catalizzatore di breve periodo.

Mercati asiatici in calo tra vendite sui chip e timori geopolitici: la maggior parte delle borse asiatiche ha chiuso in ribasso giovedì, penalizzata dalla forte correzione del comparto dei semiconduttori e dall'aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran nell'area strategica dello Stretto di Hormuz. Il Nikkei 225 ha perso il 2,7% (JP225: -1,24%) e il KOSPI sudcoreano è crollato di oltre il 6%, con i colossi dei chip SK Hynix e Samsung Electronics in calo tra l'8% e l'11%. In controtendenza, l'Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato l'1,7%.

Gli investitori attendono i risultati di TSMC per valutare la domanda di IA: nonostante la debolezza generalizzata dei mercati, l'attenzione resta concentrata sulla prossima trimestrale di TSMC, considerata fondamentale per valutare la sostenibilità della domanda globale legata all'intelligenza artificiale nel lungo periodo.

🌍 Economia e geopolitica

La Banca di Corea alza i tassi al 2,75% mentre l'inflazione accelera: la Bank of Korea ha aumentato i tassi di 25 punti base, il primo rialzo da gennaio 2023, per contrastare un'inflazione persistente al 3,2%, sostenuta anche dalla solida crescita del PIL nel primo trimestre (+3,8%).

Il ministro delle Finanze Katayama rinnova gli avvertimenti sul cambio mentre lo yen resta sotto pressione: Satsuki Katayama ha ribadito che il governo è pronto a intervenire sul mercato valutario in qualsiasi momento qualora lo ritenga necessario. Tuttavia, non ha fornito nuovi dettagli, mentre lo yen continua a oscillare intorno a quota 162 contro il dollaro. Katayama ha inoltre evitato di commentare specifici livelli di cambio, sottolineando che il tasso di cambio dipende da molteplici fattori e che rafforzare la competitività economica del Giappone è essenziale per mantenere la fiducia nella valuta.

Trump valuta un'escalation militare contro l'Iran: il presidente Trump starebbe prendendo in considerazione un ampliamento delle operazioni militari statunitensi. Tra le opzioni discusse ai massimi livelli figurano l'intensificazione dei bombardamenti aerei, il dispiegamento di forze terrestri per occupare isole strategiche come Kharg Island e attacchi contro siti sotterranei fortificati sospettati di ospitare attività nucleari segrete.

Trump preferisce una pausa sui tassi piuttosto che nuovi rialzi e prevede un calo dell'inflazione: il presidente Trump ha dichiarato di ritenere che l'inflazione chiuderà l'anno a livelli inferiori rispetto a quelli attuali. Ha inoltre ribadito che, pur auspicando un taglio dei tassi d'interesse, una pausa nelle decisioni di politica monetaria sarebbe comunque preferibile a un ulteriore rialzo.

💱 Mercato valutario (FX)

Scambi tranquilli sulle principali coppie valutarie: l'indice del dollaro (USDIDX) registra un lieve rialzo dello 0,05%, dopo che un dato PPI inferiore alle attese ha leggermente ridimensionato le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi negli Stati Uniti. La volatilità delle coppie più liquide (USDJPY, EURUSD e GBPUSD) resta contenuta entro ±0,05%.

Valute oceaniche e franco svizzero mostrano un andamento divergente: fanno eccezione le valute oceaniche, con il NZD/USD in rialzo dello 0,15% e l'AUD/USD in calo dello 0,10%. Tra le valute del G10, il franco svizzero è quello che perde maggiormente terreno (GBP/CHF e USD/CHF: +0,25%). La coppia EUR/USD sale dello 0,05%, attestandosi a 1,1467.

🛢️ Energia e metalli preziosi

Materie prime energetiche sotto pressione: i future sul Brent (OIL) cedono l'1,2% a 84,50 dollari al barile, mentre quelli sul WTI arretrano dell'1,65% a 79,90 dollari al barile. I future sul gas naturale (NATGAS) scendono dello 0,5% negli Stati Uniti, mentre in Europa registrano un rialzo dello 0,2%.

Nuova fase di ribasso per i metalli preziosi: i metalli preziosi continuano a perdere terreno nonostante un dollaro statunitense più stabile. L'oro arretra dello 0,7% a 4.030 dollari l'oncia, mentre l'argento cede lo 0,8% a 57,30 dollari l'oncia.