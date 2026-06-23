Notizie del mattino: La de-escalation a Hormuz e il calo di SpaceX alimentano il declino delle grandi aziende tecnologiche (23.06.2026)

🛢️ Materie prime e geopolitica
Calo del petrolio: Il Brent è sceso sotto la soglia dei 78 USD al barile, mentre il mercato reagisce alla de-escalation delle tensioni in Medio Oriente.
Svolta nei colloqui USA–Iran: I negoziati in Svizzera hanno registrato progressi. Le parti hanno concordato l’istituzione di una linea di comunicazione speciale per evitare conflitti durante il transito delle navi nello strategico Stretto di Hormuz. Inoltre, entrambi i Paesi si sono impegnati a garantire l’integrità territoriale del Libano.
Negoziati: Finora sono stati risolti i temi relativi allo sblocco degli asset iraniani e alle questioni legate alle esportazioni di petrolio iraniano.
Messaggio misto di Donald Trump: Trump ha dichiarato che una grande quantità di petrolio sta uscendo dallo Stretto di Hormuz e che i prezzi delle materie prime sono diminuiti significativamente. Tuttavia, ha avvertito che gli Stati Uniti mantengono il pieno controllo dello stretto e possono ripristinare immediatamente il blocco se l’Iran non rispetterà i termini dell’accordo.
Fondi iraniani: Il governatore della Banca Centrale iraniana ha dichiarato che i fondi sbloccati non saranno destinati esclusivamente ai beni essenziali. Teheran potrà acquistare anche altri beni non sanzionati, pur non essendo obbligata ad acquistare prodotti agricoli dagli Stati Uniti.
📈 Mercati azionari
Raffreddamento del rally AI: I listini USA hanno arretrato dai massimi storici. Il Nasdaq Composite ha perso l’1,3%, mentre l’aumento dei rendimenti dei Treasury ha ulteriormente pesato sul sentiment, rafforzando il dollaro USA. I futures sull’indice US100 mostrano ora un calo vicino all’1,2%.
Debolezza in Asia: I mercati asiatici, in particolare la Corea del Sud, hanno seguito il movimento, con vendite diffuse sui titoli dei semiconduttori. Il KOSPI è sceso fino al 6%, mentre in Giappone il Nikkei 225 ha perso l’1,62%, anche a causa della debolezza dello yen. Alcuni mercati cinesi sono chiusi per festività.
Crollo del 16% di SpaceX: La valutazione della società di Elon Musk è scesa sotto il prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione. Il calo è legato all’annuncio di un indebitamento aggressivo: l’azienda sta emettendo obbligazioni investment grade per la prima volta per finanziare le sue ambiziose iniziative nell’infrastruttura AI, nonostante un contratto multimiliardario per la fornitura di potenza di calcolo a Reflection AI.
Alphabet sotto pressione: Il titolo ha subito forti vendite dopo la notizia che John Jumper, vicepresidente di Google DeepMind e premio Nobel per la Chimica 2024, lascerà l’azienda per il competitor Anthropic.
📊 Macroeconomia e valute
Giappone (PMI flash): Dati migliori delle attese. Il PMI manifatturiero è salito a 54,9 punti (da 54,5), mentre il composito è balzato a 52,5 punti (da 51,1), segnalando una solida ripresa economica.
Australia (PMI flash): Risultati misti. Il manifatturiero continua a espandersi a 52,1 punti, mentre il settore servizi resta in area recessiva a 49,9 punti.
EUR/USD è scambiato vicino ai minimi della scorsa settimana, attorno a 1,14, mentre USD/JPY sale verso 162, nonostante i tentativi verbali di intervento da parte delle autorità giapponesi.
🔭 Cosa osservare oggi?
Apertura cauta in Europa: I futures indicano un avvio nervoso dopo le vendite su tecnologia a Wall Street e in Asia. Il DE40 perde lo 0,6%, mentre il UK100 arretra dello 0,7%.
Nuove tensioni in Medio Oriente: Gli investitori monitorano se il calo del petrolio sarà sostenuto dal miglioramento diplomatico, che potrebbe alleggerire il settore dei trasporti ma pesare sull’energia. Il Brent si mantiene sui supporti della scorsa settimana in area media mobile a 200 periodi.
Pressione sul Big Tech: Focus sul settore semiconduttori e sulle società legate all’AI. Il mercato valuta se le vendite su Alphabet e SpaceX siano prese di profitto o l’inizio di una correzione più profonda in un settore percepito come sopravvalutato. Crescono inoltre le preoccupazioni sull’indebitamento delle big tech, con debiti in aumento più rapido di ricavi e profitti.
Contesto politico: Gli investitori iniziano a posizionarsi in vista dei prossimi eventi macroeconomici. È stato pubblicato il calendario delle audizioni congressuali, dove il presidente della Fed Warsh testimonierà il 14 luglio.
Le azioni di SpaceX sono sotto pressione a causa dell'indebitamento
Il petrolio continua a perdere terreno, nonostante le turbolenze intorno a Hormuz
Grafico del giorno: GBPUSD in vista della decisione della BoE (18.06.2026)
Notizie del mattino: Il mercato torna alla normalità dopo le previsioni restrittive della Fed e un andamento contrastante (11.08.2026)
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.