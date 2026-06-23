Notizie del mattino: La de-escalation a Hormuz e il calo di SpaceX alimentano il declino delle grandi aziende tecnologiche (23.06.2026)

🛢️ Materie prime e geopolitica

Calo del petrolio: Il Brent è sceso sotto la soglia dei 78 USD al barile, mentre il mercato reagisce alla de-escalation delle tensioni in Medio Oriente.

Svolta nei colloqui USA–Iran: I negoziati in Svizzera hanno registrato progressi. Le parti hanno concordato l’istituzione di una linea di comunicazione speciale per evitare conflitti durante il transito delle navi nello strategico Stretto di Hormuz. Inoltre, entrambi i Paesi si sono impegnati a garantire l’integrità territoriale del Libano.

Negoziati: Finora sono stati risolti i temi relativi allo sblocco degli asset iraniani e alle questioni legate alle esportazioni di petrolio iraniano.

Messaggio misto di Donald Trump: Trump ha dichiarato che una grande quantità di petrolio sta uscendo dallo Stretto di Hormuz e che i prezzi delle materie prime sono diminuiti significativamente. Tuttavia, ha avvertito che gli Stati Uniti mantengono il pieno controllo dello stretto e possono ripristinare immediatamente il blocco se l’Iran non rispetterà i termini dell’accordo.

Fondi iraniani: Il governatore della Banca Centrale iraniana ha dichiarato che i fondi sbloccati non saranno destinati esclusivamente ai beni essenziali. Teheran potrà acquistare anche altri beni non sanzionati, pur non essendo obbligata ad acquistare prodotti agricoli dagli Stati Uniti.

📈 Mercati azionari

Raffreddamento del rally AI: I listini USA hanno arretrato dai massimi storici. Il Nasdaq Composite ha perso l’1,3%, mentre l’aumento dei rendimenti dei Treasury ha ulteriormente pesato sul sentiment, rafforzando il dollaro USA. I futures sull’indice US100 mostrano ora un calo vicino all’1,2%.

Debolezza in Asia: I mercati asiatici, in particolare la Corea del Sud, hanno seguito il movimento, con vendite diffuse sui titoli dei semiconduttori. Il KOSPI è sceso fino al 6%, mentre in Giappone il Nikkei 225 ha perso l’1,62%, anche a causa della debolezza dello yen. Alcuni mercati cinesi sono chiusi per festività.

Crollo del 16% di SpaceX: La valutazione della società di Elon Musk è scesa sotto il prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione. Il calo è legato all’annuncio di un indebitamento aggressivo: l’azienda sta emettendo obbligazioni investment grade per la prima volta per finanziare le sue ambiziose iniziative nell’infrastruttura AI, nonostante un contratto multimiliardario per la fornitura di potenza di calcolo a Reflection AI.

Alphabet sotto pressione: Il titolo ha subito forti vendite dopo la notizia che John Jumper, vicepresidente di Google DeepMind e premio Nobel per la Chimica 2024, lascerà l’azienda per il competitor Anthropic.

📊 Macroeconomia e valute

Giappone (PMI flash): Dati migliori delle attese. Il PMI manifatturiero è salito a 54,9 punti (da 54,5), mentre il composito è balzato a 52,5 punti (da 51,1), segnalando una solida ripresa economica.

Australia (PMI flash): Risultati misti. Il manifatturiero continua a espandersi a 52,1 punti, mentre il settore servizi resta in area recessiva a 49,9 punti.

EUR/USD è scambiato vicino ai minimi della scorsa settimana, attorno a 1,14, mentre USD/JPY sale verso 162, nonostante i tentativi verbali di intervento da parte delle autorità giapponesi.

🔭 Cosa osservare oggi?

Apertura cauta in Europa: I futures indicano un avvio nervoso dopo le vendite su tecnologia a Wall Street e in Asia. Il DE40 perde lo 0,6%, mentre il UK100 arretra dello 0,7%.

Nuove tensioni in Medio Oriente: Gli investitori monitorano se il calo del petrolio sarà sostenuto dal miglioramento diplomatico, che potrebbe alleggerire il settore dei trasporti ma pesare sull’energia. Il Brent si mantiene sui supporti della scorsa settimana in area media mobile a 200 periodi.

Pressione sul Big Tech: Focus sul settore semiconduttori e sulle società legate all’AI. Il mercato valuta se le vendite su Alphabet e SpaceX siano prese di profitto o l’inizio di una correzione più profonda in un settore percepito come sopravvalutato. Crescono inoltre le preoccupazioni sull’indebitamento delle big tech, con debiti in aumento più rapido di ricavi e profitti.

Contesto politico: Gli investitori iniziano a posizionarsi in vista dei prossimi eventi macroeconomici. È stato pubblicato il calendario delle audizioni congressuali, dove il presidente della Fed Warsh testimonierà il 14 luglio.