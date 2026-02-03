Notizie del mattino: la RBA aumenta i tassi di interesse (03.02.2026)

I mercati asiatici hanno mostrato un andamento contrastato. Mentre i principali indici cinesi hanno registrato un lieve arretramento, i future sul Nikkei 225 giapponese sono saliti di oltre l’1% verso la chiusura (con il mercato cash in rialzo di oltre il 3%). Anche le azioni sudcoreane hanno messo a segno solidi guadagni.

Il rally in Giappone è stato trainato dai titoli finanziari e tecnologici. In particolare, Mizuho Financial Group è balzata del 5% dopo una pubblicazione degli utili positiva, un miglioramento della guidance e l’annuncio di un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie.

I future di Wall Street sono in lieve rialzo nelle prime fasi di contrattazione, con l’US100 in aumento dello 0,4% e l’US500 in progresso dello 0,25%.

Le azioni Palantir sono balzate del 5% nel post-mercato dopo risultati eccellenti. I ricavi sono cresciuti del 70% su base annua a 1,4 miliardi di dollari, superando il consensus, mentre l’EPS di 0,25 dollari ha battuto le attese di 0,23 dollari.

Al contrario, le azioni Nvidia hanno perso quasi il 3% nelle contrattazioni after-hours. Il sentiment è stato appesantito dalle dichiarazioni del CEO di OpenAI, che ha indicato come la società stia valutando architetture di chip alternative per l’espansione della propria infrastruttura.

La Reserve Bank of Australia ha deciso un rialzo dei tassi, portando il cash rate al 3,85%. La mossa, in parte già scontata dai mercati, ha spinto l’AUDUSD in rialzo di oltre l’1%, recuperando dal recente calo registrato insieme ai metalli preziosi.

La governatrice Michele Bullock ha ribadito che l’economia australiana rimane resiliente. In particolare, la RBA ha alzato la previsione del tasso di interesse a fine anno al 4,2%, citando prospettive di inflazione ancora elevate.

I metalli preziosi stanno trovando un livello di supporto. L’argento è balzato di oltre l’8% fino a 85 dollari l’oncia, mentre l’oro è salito del 5% scambiando intorno ai 4.900 dollari l’oncia.

Goldman Sachs ha osservato che l’oro continua a essere sostenuto dalla domanda strutturale, fungendo da “copertura strategica” per investitori istituzionali e banche centrali.

I mercati energetici restano deboli. Il Brent scambia sotto i 66 dollari al barile, con il WTI leggermente al di sotto dei 62 dollari. L’attenzione del mercato si è spostata dalle tensioni con l’Iran verso il patto commerciale tra Stati Uniti e India e il shutdown del governo statunitense.

I premi geopolitici rischiano di essere azzerati. L’Iran ha segnalato la disponibilità ad avviare colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. Gli analisti suggeriscono che, se i negoziati dovessero iniziare senza attriti, il premio geopolitico di 5–10 dollari attualmente incorporato nei prezzi del petrolio potrebbe essere eliminato.

Uno storico accordo commerciale tra Stati Uniti e India prevede la riduzione dei dazi sui beni indiani al 18% dall’attuale 50% (che includeva un’aliquota base del 25% e una penalità del 25% legata alle importazioni di petrolio russo). In cambio, l’India ridurrà le barriere per i prodotti americani. Le azioni indiane hanno registrato un forte rally sulla notizia.

In base ai termini dell’accordo, l’India si è impegnata a cessare gli acquisti di greggio russo, promettendo invece di aumentare le importazioni di petrolio statunitense.

Sul fronte interno, Donald Trump ha esortato la Camera dei Rappresentanti ad accelerare l’approvazione della legge di bilancio per porre fine al shutdown parziale del governo.

Il report sui non-farm payrolls statunitensi, originariamente previsto per questo venerdì, dovrebbe ora essere rinviato. L'AUDUSD ha annullato tutti i movimenti al ribasso legati alla svendita dei metalli. Fonte: xStation5

