Notizie del mattino: quali prospettive per lo Stretto di Hormuz, l'inflazione e i tassi di interesse USA? (15.07.2026)

📉 Primo calo dei prezzi negli Stati Uniti da sei anni Il dato sull'inflazione statunitense di giugno ha sorpreso in modo significativo i mercati. Su base mensile, i prezzi sono diminuiti per la prima volta dall'anno della pandemia, il 2020, registrando un calo dello 0,4%. Ancora più importante, l'inflazione core, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari, si è attestata al 2,6%, un dato nettamente inferiore alle aspettative. Questo ha portato il mercato a rivedere le aspettative sul percorso dei tassi di interesse della Federal Reserve. A causa della recente escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, all'inizio della settimana gli investitori avevano iniziato a scontare due rialzi dei tassi entro la fine dell'anno. Ora lo scenario di base è tornato a prevedere un solo rialzo, mentre la probabilità di un aumento dei tassi nella riunione di settembre è scesa a circa il 68%. 🏛️ Warsh mantiene un tono restrittivo La revisione delle aspettative sui tassi sarebbe stata ancora più marcata se non fosse stato per i commenti relativamente hawkish di Kevin Warsh, intervenuto davanti al Congresso. Tra i principali messaggi del suo intervento: ha affermato che "l'inflazione è, in un certo senso, una scelta" , attribuendo alla Fed la piena responsabilità della stabilità dei prezzi;

, attribuendo alla Fed la piena responsabilità della stabilità dei prezzi; ha assicurato che, con una politica monetaria adeguata, l'elevata inflazione degli ultimi cinque anni diventerà "un ricordo del passato" ;

; ha ribadito che la banca centrale non accetterà più un'inflazione superiore all'obiettivo del 2% ;

; interrogato sulle possibili pressioni del presidente Donald Trump per ottenere un taglio dei tassi, ha risposto con fermezza che intende "semplicemente fare il proprio lavoro" e che "nella banca centrale non c'è spazio per la politica" ;

e che ; ha sottolineato la solidità dell'economia e del mercato del lavoro statunitense, sostenuti soprattutto dall'accelerazione degli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale (data center, hardware e software), precisando tuttavia che la Fed continua a monitorarne attentamente gli effetti su inflazione e occupazione. 🌍 Trump cambia nuovamente posizione Nel frattempo, il presidente Donald Trump ha continuato con una comunicazione altalenante riguardo allo Stretto di Hormuz. Alla fine ha ritirato la proposta di introdurre una tariffa del 20% sulle merci in transito attraverso lo stretto, misura che avrebbe dovuto finanziare la protezione militare americana della rotta. Dopo quelli che Trump ha definito "colloqui estremamente produttivi" con i leader dei Paesi del Medio Oriente, la tariffa sarà sostituita da importanti accordi commerciali e investimenti che gli Stati del Golfo Persico realizzeranno negli Stati Uniti. Sul social Truth Social, Trump ha dichiarato che tali investimenti saranno "i più grandi della storia" e porteranno alla costruzione di fabbriche, impianti e infrastrutture produttive negli Stati Uniti, con la creazione di milioni di posti di lavoro. Come stanno reagendo i mercati? 🛢️ Materie prime energetiche Gli investitori sembrano prestare poca attenzione ai messaggi del presidente americano. Sebbene il traffico nello Stretto di Hormuz non si sia completamente fermato (alcune navi continuano a transitare con i sistemi di localizzazione disattivati), resta fortemente limitato rispetto ai primi giorni di luglio. Secondo i dati di Kpler, il numero di consegne completate nella settimana terminata il 12 luglio è diminuito di oltre il 50%. Di conseguenza: il Brent è risalito intorno agli 85 dollari al barile ;

è risalito intorno agli ; il WTI quota circa 80 dollari al barile ;

quota circa ; anche il gas naturale sul mercato olandese TTF è in rialzo, a circa 54 dollari per MWh. 🥇 Metalli preziosi Dopo un rialzo vicino al 2% seguito ai dati sull'inflazione americana, i metalli preziosi hanno infine chiuso la giornata su livelli pressoché invariati. A limitare i guadagni è stato il tono relativamente restrittivo adottato da Kevin Warsh, che ha frenato il ridimensionamento delle aspettative di un allentamento della politica monetaria della Fed. Attualmente: l'oro quota circa 4.030 dollari l'oncia ;

; l'argento si attesta intorno a 58,4 dollari l'oncia. 📈 Mercati azionari Le principali borse asiatiche sono nuovamente in rialzo. A guidare i guadagni è il KOSPI sudcoreano, che avanza di circa il 7%, sostenuto dal ritorno degli investitori esteri e istituzionali. Anche il comparto dei semiconduttori mostra un netto miglioramento del sentiment: SK Hynix e Samsung guadagnano circa il 10%. In rialzo anche: Hang Seng (+1,4%);

(+1,4%); Nikkei (+1,4%). Più debole invece lo Shanghai SE Composite (-0,1%), penalizzato da dati macroeconomici cinesi inferiori alle attese. Stagione delle trimestrali Dopo i risultati pubblicati ieri da IBM, oggi è attesa una nuova ondata di trimestrali da parte delle principali società statunitensi. IBM aveva beneficiato negli ultimi mesi di un forte rialzo del titolo grazie all'entusiasmo per il quantum computing e l'intelligenza artificiale. Da maggio 2026 le azioni erano passate da circa 215 a quasi 300 dollari. I risultati hanno però deluso: ricavi pari a 17,2 miliardi di dollari , contro attese di 17,8 miliardi ;

, contro attese di ; rallentamento della crescita del software ad alta marginalità;

l'amministratore delegato Arvind Krishna ha spiegato che molti clienti stanno reindirizzando gli investimenti (CAPEX) verso la memoria e altre infrastrutture hardware. Il titolo è crollato di circa il 24%, il peggior ribasso giornaliero dal 1987. Oggi il mercato attende inoltre i risultati di: Prima dell'apertura: Johnson & Johnson

Morgan Stanley

BlackRock Dopo la chiusura: United Airlines

BitMine Immersion

Kinder Morgan 📈 Dati macroeconomici Cina La crescita del PIL cinese è scesa al livello più basso dal 2022. Nel secondo trimestre l'economia è cresciuta del 4,3% su base annua. Continuano a pesare: la crisi del settore immobiliare;

la debole domanda interna;

il calo degli investimenti (-5,7% nel primo semestre). Le esportazioni, invece, restano solide, soprattutto nel comparto tecnologico. 💱 Valute I dati sull'inflazione americana e la conseguente revisione delle aspettative sui tassi hanno provocato una significativa vendita del dollaro. In serata, tuttavia, i commenti di Kevin Warsh hanno in parte limitato questo movimento. La coppia EUR/USD ha chiuso martedì in rialzo dello 0,3% e continua ad apprezzarsi anche oggi, scambiando intorno a 1,142. Tutte le valute del G10 e quasi tutte quelle dei mercati emergenti si stanno rafforzando. Tra le migliori performance: il dollaro neozelandese (NZD) , sostenuto dai nuovi commenti restrittivi della RBNZ ;

, sostenuto dai nuovi commenti restrittivi della ; la corona norvegese (NOK), favorita dall'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche. ₿ Criptovalute Il miglioramento del sentiment dopo il dato sull'inflazione statunitense ha favorito anche il mercato delle criptovalute. Bitcoin è salito di oltre il 4% , raggiungendo il livello più alto delle ultime tre settimane, sopra i 64.000 dollari .

è salito di oltre il , raggiungendo il livello più alto delle ultime tre settimane, sopra i . Ancora migliore la performance di Ethereum, in rialzo del 6,5%, con quotazioni intorno ai 1.875 dollari.

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