Notizie del mattino: Record a Wall Street in previsione dell'apertura dello Stretto di Hormuz (16.04.2026)

Informazioni non ufficiali indicano che l’Iran starebbe proponendo un’apertura parziale dello Stretto di Hormuz utilizzando le acque territoriali dell’Oman. Il petrolio greggio al momento non reagisce a questa notizia e apre sui livelli di chiusura di ieri.

Tale proposta è subordinata a progressi nei colloqui con gli Stati Uniti.

Entrambe le parti stanno anche valutando di estendere il cessate il fuoco per altre due settimane. Il primo periodo di tregua scade martedì prossimo.

Il Brent è scambiato leggermente sotto i 95 dollari al barile, poco prima del rollover dei contratti futures. Il WTI, dopo il rollover, è in calo a 88 dollari al barile.

L’oro rimane sopra i 4.800 dollari l’oncia ma non prosegue il forte rimbalzo di inizio settimana, legato all’elevata incertezza sui mercati.

Allo stesso tempo, osserviamo nuovi record sull’US500 nonostante la guerra in corso in Iran, grazie ai buoni risultati societari. L’US500 ha raggiunto quasi 7.080 punti, guadagnando lo 0,3% oggi. Una situazione simile si registra sull’US100, dove il contratto sull’indice supera i massimi storici e si avvicina ai 26.500 punti.

L’EURUSD supera la soglia di 1,1800, ma i guadagni del cambio sono più legati alle aspettative di de-escalation in Medio Oriente che a possibili rialzi dei tassi da parte della BCE.

Prosegue il conflitto interno alla Fed. Le audizioni di Warsh potrebbero iniziare la prossima settimana, mentre Trump continua a minacciare di licenziare Powell qualora non si dimettesse successivamente dal suo incarico di governatore.

Il PIL del Regno Unito per febbraio è cresciuto più delle attese: su base annua +1,0% a/a, mentre su base mensile si registra un rimbalzo dello 0,5% m/m. Il GBPUSD testa l’area di 1,3600.

Durante la sessione asiatica sono emersi dati contrastanti dalla Cina. Il PIL è risultato migliore delle attese, ma allo stesso tempo i dati su prezzi immobiliari e vendite al dettaglio sono deboli.

Il PIL del primo trimestre in Cina cresce del 5,0% a/a contro attese del 4,8% a/a e un precedente del 4,5% a/a.

Le vendite al dettaglio crescono solo dell’1,7% a/a, contro attese del 2,3% a/a e un precedente del 2,8% a/a. La produzione industriale cresce leggermente più delle attese al 5,7% a/a rispetto al 5,5% previsto, ma in rallentamento dal 6,3% a/a.

Muller della BCE indica che una mossa sui tassi nella riunione di aprile non è esclusa, anche se la maggior parte dei membri propende per una pausa. Fino a poco tempo fa il mercato prezzava con certezza al 100% un rialzo dei tassi entro metà anno.

Il Bitcoin è stato scambiato ieri ai massimi dall’inizio di febbraio, superando quota 75.000.

TSMC registra risultati record nel primo trimestre 2026, con un utile netto in crescita del 58% a/a fino a 18,1 miliardi di dollari. Il margine lordo si attesta al 66,2%. I ricavi netti ammontano a quasi 36 miliardi di dollari, pari a un aumento del 40% su base annua.

Oggi, dopo la sessione di Wall Street, Netflix presenterà i propri risultati. L'indice US500 raggiunge nuovi massimi storici, superando ieri quota 7.000 punti e attestandosi oggi su livelli mai raggiunti prima. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.