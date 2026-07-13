Notizie del mattino: Stretto di Hormuz chiuso? (13.07.2026)

🌍 I Pasdaran (IRGC) chiudono lo Stretto di Hormuz Sabato, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha diffuso un comunicato dichiarando che lo Stretto di Hormuz è chiuso al traffico marittimo fino a nuovo ordine. Qualsiasi ulteriore azione da parte degli Stati Uniti o dei loro alleati in risposta al blocco sarà accolta con una dura rappresaglia. Le basi alleate degli USA nella regione sono considerate i principali obiettivi a rischio. L'IRGC ha inoltre riferito che, come avvertimento, ha aperto il fuoco contro una nave che aveva disattivato i propri sistemi di identificazione, stava navigando lungo una rotta approvata dagli iraniani e aveva ignorato l'ordine di cambiare rotta. 🌍 Gli Stati Uniti smentiscono Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato che l'Iran non controlla lo Stretto di Hormuz e che il traffico marittimo procede regolarmente, senza significative interruzioni. Donald Trump ha respinto le dichiarazioni di Teheran, assicurando che la rotta resta navigabile per le navi che operano nel rispetto del diritto internazionale. Allo stesso tempo, ha avvertito che, se Teheran non interromperà le proprie azioni, gli Stati Uniti lanceranno ulteriori attacchi contro l'Iran. Va ricordato che pochi giorni prima gli Stati Uniti avevano colpito 80 obiettivi in Iran e che il presidente Trump aveva annunciato la violazione del cessate il fuoco durante il vertice NATO di Ankara. 🛢️ Materie prime Nessuna grande sorpresa sul mercato delle materie prime. I prezzi del petrolio Brent e WTI sono tornati sui massimi locali, rispettivamente intorno a 79,5 e 74,5 dollari al barile, con un rialzo di circa il 4,5%. Anche il gas naturale sulla borsa olandese TTF è in aumento (+3,6%). Attualmente il prezzo supera leggermente i 50 dollari per MWh. I rendimenti dei Treasury USA a 10 anni sono in rialzo (4,58%), contribuendo al calo dei prezzi dell'oro (4.060 dollari) e dell'argento (58,3 dollari). 📈 Mercati azionari Rosso intenso sui mercati asiatici. Il sentiment di rischio sta nuovamente peggiorando in modo significativo. Dopo i forti rialzi seguiti al debutto della società sul Nasdaq statunitense, la coreana SK Hynix perde oggi oltre il 14%. L'intero indice KOSPI è nuovamente in forte ribasso (-8,2%). In calo anche il Nikkei 225 giapponese (-2,2%) e lo Shanghai SE Composite cinese (-1,6%). Si distingue invece l'Hang Seng, in rialzo dello 0,5%, sostenuto da: JD.com (+3,7%)

(+3,7%) Alibaba (+2%)

(+2%) CNOOC (+1,7%)

(+1,7%) Xiaomi (+1%) Anche i futures sui mercati europei e statunitensi sono in territorio negativo. Nasdaq 100: -1,4%

-1,4% DAX: -0,9% 📈 Dati macroeconomici La settimana, importante dal punto di vista macroeconomico, inizia in modo piuttosto tranquillo. A parte l'indice PMI del settore dei servizi della Nuova Zelanda (che, tra l'altro, ha registrato un buon risultato pari a 50,6), oggi non sono attesi dati di particolare rilievo. L'attenzione è rivolta a martedì, quando saranno pubblicati i dati sull'inflazione statunitense di marzo e si terrà l'audizione del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, davanti alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. 💱 Valute Con gli investitori che riducono l'esposizione al rischio, il dollaro statunitense si conferma la valuta più forte, sebbene i guadagni siano per ora contenuti. Il cambio EUR/USD oscilla intorno a 1,14. Tra le valute che resistono meglio figurano quelle legate alle materie prime: corona norvegese;

dollaro canadese (con un indebolimento inferiore allo 0,1% rispetto al dollaro USA). Tra le peggiori: dollaro australiano (-0,4%);

corona svedese (-0,4%);

yen giapponese (-0,4%), che si avvicina gradualmente ai minimi locali recenti. Anche tutte le principali valute dei mercati emergenti sono in calo. Tra le più deboli: fiorino ungherese (-0,7%);

won sudcoreano (-0,6%);

rand sudafricano (-0,6%), ossia le valute dei Paesi maggiormente esposti all'aggravarsi della crisi energetica. Tra le valute in perdita figura anche lo zloty polacco (-0,5%). ₿ Criptovalute L'avversione al rischio pesa anche sulle principali criptovalute. Sia Bitcoin (-1,6%), che scende sotto la soglia dei 63.000 dollari, sia Ethereum (-1,7%), che quota attualmente intorno ai 1.780 dollari, registrano perdite.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.