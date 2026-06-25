Notizie del mattino: Wall Street rimbalza grazie agli ottimi risultati di Micron 📈

I mercati globali hanno tirato un sospiro di sollievo dopo i risultati trimestrali migliori delle attese di Micron (MU.US) e una guidance positiva, rafforzando la narrativa rialzista legata all’infrastruttura AI e alla domanda di semiconduttori. I futures del Nasdaq 100 sono saliti di circa l’1,8%, mentre quelli dell’S&P 500 hanno guadagnato lo 0,5%. In Asia, la Corea del Sud ha sovraperformato, con il KOSPI in rialzo fino al 7% nel picco intraday. Anche i futures azionari europei indicano un’apertura positiva, con il DE40 tedesco in crescita dello 0,4%.

Il principale catalizzatore è stato il report sugli utili di Micron. Le azioni del produttore di chip di memoria sono balzate del 15% nel trading after-hours dopo che la società ha previsto ricavi ben superiori alle aspettative di Wall Street. Gli investitori hanno interpretato i risultati come una conferma della resilienza della domanda per l’infrastruttura AI, nonostante le recenti preoccupazioni sulle valutazioni elevate del settore tecnologico.

Il sentiment di mercato ha beneficiato anche del calo del prezzo del petrolio. Il greggio è sceso intorno ai 72 dollari al barile, restituendo gran parte del premio di rischio geopolitico legato alle tensioni con l’Iran. Il calo ha attenuato le preoccupazioni inflazionistiche e sostenuto l’appetito per il rischio.

L’oro si è stabilizzato intorno ai 4.000 dollari l’oncia dopo essere temporaneamente sceso sotto tale livello. Il metallo prezioso è rimasto sotto pressione a causa del rafforzamento del dollaro USA e delle aspettative di tassi di interesse elevati più a lungo.

Le azioni Micron sono inizialmente salite di circa il 9% nel post-market dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre fiscale 2026, che hanno ampiamente superato le attese, ma hanno poi chiuso con un rialzo superiore al 15%, segnalando una possibile capitalizzazione di mercato di 1,35–1,4 trilioni di dollari all’apertura della sessione odierna. La società ha riportato un utile per azione (EPS) rettificato di 25,11 dollari, ben sopra le stime di consenso di 20,49 dollari. I ricavi hanno raggiunto 41,46 miliardi di dollari, superando significativamente le attese degli analisti pari a 35,69 miliardi.

Micron ha inoltre fornito una guidance eccezionalmente forte per il quarto trimestre, prevedendo un EPS rettificato di 30–32 dollari contro un consenso di 25,31 dollari, e ricavi tra 49 e 51 miliardi di dollari rispetto ai 43,24 miliardi attesi.

Il margine lordo è salito all’84,9%, superando sia la guidance precedente (81,8%) sia il consenso di mercato (83,6%).

Il segmento Cloud Memory ha generato 13,77 miliardi di dollari di ricavi, ben sopra le attese di 10,69 miliardi, mentre i ricavi Core Data Center hanno raggiunto 11,52 miliardi, contro una stima di 6,88 miliardi. Il management ha sottolineato che la domanda dei clienti rimane estremamente forte, sostenendo una prospettiva ottimistica per i prossimi trimestri. La società ha inoltre dichiarato un dividendo trimestrale di 0,15 dollari per azione.

La Federal Reserve ha pubblicato i risultati degli stress test annuali, concludendo che le principali banche statunitensi restano ben capitalizzate e sarebbero in grado di resistere a una severa recessione economica. Sebbene le perdite aggregate ipotetiche supererebbero i 700 miliardi di dollari, i coefficienti patrimoniali resterebbero ampiamente sopra i minimi regolamentari.

La Fed ha inoltre annunciato modifiche pianificate alla metodologia degli stress test per ridurre la volatilità dei requisiti di capitale, con nuovi buffer post-stress previsti dopo il ciclo di test del 2027.

Meta sta espandendo la partnership con Qualcomm e prevede di implementare i processori C1000 di Qualcomm nei propri data center a partire dal 2028. Qualcomm ha dichiarato che i suoi processori per data center entreranno sul mercato a metà 2028, mentre la società prevede ricavi significativi dal business dei chip custom a partire dalla fine del 2027. Anche Microsoft dovrebbe utilizzare i chip High Bandwidth Compute (HBC) di Qualcomm nei data center Azure. Le azioni Qualcomm sono salite di oltre il 12% nel trading after-hours.

Anthropic ha accusato Alibaba di aver ottenuto accesso non autorizzato ai propri modelli AI tramite il laboratorio di ricerca Qwen. Alibaba ha negato le accuse e non ha rilasciato ulteriori commenti.

La startup AI SambaNova ha ottenuto nuovi finanziamenti che avrebbero portato la sua valutazione a 10 miliardi di dollari, secondo The Information.

In Cina, gli investitori stanno monitorando l’emissione pianificata dal governo fino a 5 miliardi di euro in titoli di Stato, insieme a nuove misure della People’s Bank of China (PBOC) per ampliare il proprio toolkit di gestione della liquidità a breve termine. Pechino continua a raffinare il quadro di trasmissione della politica monetaria, anche se il rimbalzo odierno dei mercati è principalmente guidato dal rinnovato ottimismo sul tema degli investimenti in AI. Grafico US100 (H1) A seguito del report sugli utili di Micron, l’indice US100 è salito sopra la media mobile esponenziale a 50 periodi (linea arancione) e sta ora testando la media mobile a 200 periodi sul grafico orario. Un breakout sostenuto da questi livelli aumenterebbe la probabilità di un movimento verso i massimi storici, che restano oltre 700 punti più in alto. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.