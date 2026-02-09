Notizie sulle criptovalute: Bitcoin scende sotto i 70.000 $ 📉Le criptovalute crolleranno di nuovo?

Le criptovalute hanno registrato un forte rimbalzo venerdì scorso, dopo vendite record che avevano spinto Bitcoin fino a 60.000 USD e scatenato un’ondata record di liquidazioni di posizioni long anche nel mercato delle altcoin. Durante il weekend, la volatilità è stata contenuta dopo il rally, e lunedì Bitcoin scivola nuovamente sotto 70.000 USD. Ethereum cerca di mantenersi sopra i 2.000 USD. I flussi verso i fondi ETF restano molto limitati, mentre l’attività nel mercato delle opzioni segnala domanda per coperture e potenzialmente per limitare forti rialzi dei prezzi. Venerdì, gli ETF su BTC hanno registrato oltre 350 milioni USD di flussi netti in entrata, mentre ETH ha visto oltre 20 milioni USD di flussi netti in uscita. Storicamente, durante i mercati ribassisti Ethereum ha sottoperformato Bitcoin, e sembra che la criptovaluta più grande catturi maggior interesse quando si tratta di “comprare il calo”. Michael Saylor di Strategy (MSTR.US) ha nuovamente utilizzato i social media per segnalare ai mercati che ogni momento è buono per acquistare BTC. Tuttavia, il mercato si avvicina all’esposizione di Strategy con molta cautela: l’azienda detiene circa 700.000 BTC e attualmente registra una perdita media intorno al 10% su quella posizione. Il mercato osserva anche la situazione dell’exchange sudcoreano Bithumb. Il 6 febbraio, a causa di un errore, ha trasferito 620.000 BTC agli utenti pur avendo riserve di circa 175 BTC. Il problema è stato risolto e quasi il 100% dei fondi è stato recuperato, ma permangono dubbi sul meccanismo che ha reso possibile tale scenario. Grafico Bitcoin e Ethereum (D1) Il prezzo di Bitcoin è circa 43% sotto il picco di ottobre, e sul timeframe giornaliero — nonostante il rimbalzo di venerdì — tratta ancora con l’RSI vicino a livelli di ipervenduto. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Flussi di ETF BTC ed ETH negli Stati Uniti Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Nel 2028, il debito in scadenza di Strategy ammonterà a circa 1 miliardo USD, salendo a circa 3 miliardi USD nel 2029. In teoria, l’azienda dispone attualmente di liquidità sufficiente a coprire gli obblighi del 2028 e circa il 30% di quelli del 2029; tuttavia, anche assumendo una forte riduzione dei costi operativi annuali, ciò potrebbe indebolire materialmente la sua liquidità. Nel 2030, l’azienda dovrà rimborsare ulteriori 2,8 miliardi USD, e entro il 2032 altri 800 milioni USD. Queste cifre non appaiono estreme, a patto che il mercato rialzista di Bitcoin torni. Fonte: XTB Research, Strategy.com, Bloomberg Finance L.P.

