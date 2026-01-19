Nuovo fronte nella guerra commerciale: la Groenlandia❄️L'oro salirà ulteriormente❓

Le tensioni tra Stati Uniti ed Europa, dovute all’intransigente volontà di acquisire la Groenlandia, fino a poco tempo fa sembravano solo una scintilla, ma oggi sono ormai diventate un incendio. Questo fine settimana Donald Trump ha deciso di trasformare le parole in azioni, avviando un nuovo conflitto doganale e commerciale.

Dal 1° febbraio 2026 dovrebbero entrare in vigore dazi del 10% sulle merci provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia. I dazi si applicano esclusivamente ai Paesi che hanno deciso di inviare le proprie truppe in Groenlandia dopo una serie di minacce nelle ultime settimane. Qualora non si raggiunga un “accordo” — come Donald Trump definisce il trasferimento della Groenlandia sotto il controllo statunitense in una forma o nell’altra — i dazi verranno aumentati al 25%.

La reazione dell’Europa agli ultimi tentativi di ricatto è nettamente diversa, nel tono, rispetto ai negoziati commerciali del 2025. Al posto di una politica di compromesso, l’Europa ha iniziato fissando limiti invalicabili all’espansione americana e ha minacciato l’utilizzo di una serie di strumenti finanziari e regolamentari la cui applicazione avrebbe un impatto devastante su entrambe le parti. Tra questi figura lo Strumento Anti-Coercizione (ACI). Attualmente è sul tavolo un pacchetto di restrizioni contro gli Stati Uniti del valore di 93 miliardi di euro.

La reazione è visibile anche dall’altra parte dell’Atlantico. Nel mainstream della politica statunitense stanno emergendo crepe e dubbi sempre più evidenti sulla linea di Trump, non solo da parte dell’opposizione ma anche all’interno del suo stesso partito. Molti esponenti repubblicani di primo piano affermano apertamente che il tentativo di acquisire la Groenlandia potrebbe porre fine alla presidenza Trump. Il Congresso non sta perdendo tempo e sta attualmente adottando una serie di misure per impedire ulteriori politiche aggressive.

EURUSD (D1)

L’euro guadagna terreno dopo l’escalation Fonte: xStation5 Sia l’asimmetria delle dipendenze sia il fattore tempo giocano contro gli Stati Uniti. È questa la ragione dell’aggressività senza precedenti dell’amministrazione, consapevole di non potersi permettere di aprire un nuovo fronte nella guerra economica e commerciale che sta chiaramente perdendo. Quali strumenti di pressione economica hanno i singoli Paesi europei nel confronto con gli USA? Danimarca Attuale detentrice della Groenlandia. La Danimarca è un Paese piccolo, ma con una presenza rilevante nei mercati farmaceutico e della logistica marittima. Novo Nordisk fornisce agli americani farmaci innovativi contro l’obesità, mentre Maersk controlla una parte significativa dei mercati assicurativi e dei container a livello globale. Norvegia Anche i norvegesi hanno motivo di essere irritati, poiché le isole norvegesi di Svalbard e Jan Mayen sono finite nella “lista dei desideri” degli Stati Uniti. La Norvegia è una potenza nel mercato del gas naturale e un importante fornitore di petrolio. Limitare l’accesso degli USA ai giacimenti norvegesi sarebbe un duro colpo per le compagnie estrattive americane. L’Europa può inoltre ridurre la dipendenza dagli USA nel segmento del GPL aumentando lo sfruttamento delle risorse norvegesi. Germania Negli ultimi anni la Repubblica Federale Tedesca è diventata quasi sinonimo di declino industriale. Tuttavia, la Germania resta la terza economia mondiale, e questo titolo non è immeritato. Macchine CNC, sensori, chimica industriale, sistemi di controllo, farmaceutica e laser: sono settori forniti da aziende come BASF, Siemens e Infineon. Sono solo alcuni degli ambiti in cui gli USA dipendono in modo critico dalla Germania. Al contrario, le importazioni tedesche riguardano principalmente prodotti agricoli e beni digitali, una dipendenza non simmetrica. In questo campo, gli Stati Uniti possono sostituire molti fornitori; la Germania, invece, non è sostituibile. Francia La Francia ha assunto un ruolo guida nella difesa degli interessi europei in Groenlandia ed è particolarmente preparata in tal senso. È leader nel nucleare sia in Europa sia a livello globale, una potenza militare con cui persino gli Stati Uniti devono fare i conti, e un attore di mercato senza concorrenza in molti settori. Le dipendenze sono simili a quelle tedesche. La Francia esporta negli USA motori aeronautici (Dassault, Airbus, ATR) e beni di lusso (LVMH), mentre importa servizi IT (Oracle, Microsoft, Google) e prodotti agricoli. Questa dipendenza, già limitata, è anche una questione di tempo. Qui è cruciale l’accordo Mercosur, che consentirà ai Paesi latinoamericani di sostituire minatori e agricoltori dei cosiddetti “Red States” americani, mentre alternative locali come SAP o Mistral finiranno per rimpiazzare gli oligopoli della Silicon Valley. Paesi Bassi Il Regno dei Paesi Bassi, nonostante le dimensioni ridotte, è un vero peso massimo nella lotta per l’indipendenza dagli USA. I Paesi Bassi controllano ASML, senza la quale l’industria tecnologica statunitense arretrerebbe di vent’anni nel giro di una notte e una sua ampia parte cesserebbe di esistere. Una dipendenza simile, seppur minore, riguarda anche i prodotti di NXP. Allo stesso tempo, spesso dimenticato, i Paesi Bassi — pur essendo più piccoli della maggior parte degli Stati USA — sono il secondo esportatore alimentare mondiale, con gli Stati Uniti al primo posto. Sostituire per l’Europa i prodotti agricoli statunitensi con quelli olandesi richiederebbe solo poche firme dei vertici UE e comporterebbe contemporaneamente un cataclisma economico per molti Stati agricoli americani. Regno Unito Il Regno Unito non attraversa un periodo economico brillante, ma la dipendenza degli USA da istituzioni e aziende britanniche resta enorme. Tra queste c’è Rolls-Royce: senza i motori RR, l’industria della difesa americana sarebbe persa come un bambino nella nebbia. La produzione e la manutenzione degli aerei soffrono già di continui ritardi, e un’interruzione delle forniture di motori RR farebbe collassare le catene di approvvigionamento del Pentagono. Allo stesso tempo, il Regno Unito è il secondo maggiore detentore del debito pubblico statunitense.

Questo è un buon momento per andare all’essenza dei mercati. Gli Stati Uniti hanno un enorme problema di debito, molto più grave rispetto a quello europeo. Allo stesso tempo, la loro dipendenza dai creditori esteri è significativamente più elevata.

L’attuale politica dell’amministrazione presidenziale produce i seguenti effetti:

Riduce la fiducia negli Stati Uniti, nel mercato americano e nelle istituzioni.

Di conseguenza, rende meno affidabile anche il debito USA .

La domanda di debito statunitense diminuisce, il dollaro si deprezza e i rendimenti salgono .

Nel breve termine questo sostiene esportazioni ed economia, come emerge chiaramente dai dati USA.

Nel lungo periodo, però, rende il peso del debito insostenibile.

Di conseguenza, gli Stati Uniti si trovano di fronte a una scelta:

o adottare una politica monetaria ultra-espansiva per svalutare il debito o quantomeno mantenere i rendimenti a un livello che ne consenta il servizio, oppure essere costretti a tagli di spesa senza precedenti. In entrambi i casi, l’esito è una crisi economica e fiscale. Questo è anche il motivo dell’ostilità dell’amministrazione nei confronti di Jerome Powell, che non vuole essere parte di questi sviluppi.

In caso di escalation del confronto, la maggior parte delle classi di attivo soffrirà; tuttavia, una possibile oasi destinata a beneficiare dell’allocazione di enormi quantità di capitale in uscita dai mercati azionari e obbligazionari saranno i metalli preziosi, e soprattutto l’oro, come già dimostrato dagli acquisti delle banche centrali.

Kamil Szczepański

Junior Financial Markets Analyst presso XTB