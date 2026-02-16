Occhio a Nikkei e Dax

- Nikkei e Dax, test tecnici importanti per un'inversione
Mercati verso un'inversione? Al momento i 3 indici piú forti si trovano a ridosso dei massimi storici dopo le chiusure non eccezionali della scorsa settimana, Nikkei e Dax hanno delle dinamiche tecniche interessanti che potrebbero evolversi in dinamiche di inversione qualora ci dovessero essere chiusure, anche su base giornaliera, al di sotto dei minimi della scorsa settimana. Per quanto riguarda i dati macro, occhio agli Uk e al Pce in Usa.
I dati degli Uk e le prossime mosse della BOE
Questa settimana avremo l'uscita del tasso di disoccupazione e l'inflazione in Uk, dati assolutamente fondamentali per la BoE e per il suo operato verso i tagli dei tassi. La disoccupazione é al 5,1%, massimi visti a ridosso della pandemia e che segnano un peggioramento netto della situazione economica degli Uk, ma attenzione, il dato di questa settimana é previsto stabile pertanto nessun peggioramento in vista almeno secondo le stime. La tendenza del dato rimane peró negativa, pertanto non si dia per scontato l'esito del dato secondo le stime. Altro dato importante é quello dell'inflazione che é prevista al ribasso dal 3,4% al 3%, questo dato sicuramente impattante la politica BoE che potrebbe vedere giá un taglio dei tassi nella prossima riunione. Inflazione ancora molto alta ma che di fatto é prevista in forte discesa, situazione che sarebbe l'ideale per tagliare i tassi.
Attenzione a Nikkei e Dax
Nikkei e Dax, si trovano in condizioni interessanti dal punto di vista tecnico. I livelli di prezzo sono molto vicini ai minimi della scorsa settimana e una violazione dei minimi con conseguenti chiusure al di sotto di essi potrebbero essere determinanti per un'inversione al ribasso dei mercati. Chiusure del genere sarebbero fondamentali per invertire anche gli altri mercati azionari. Al momento possiamo dire che questa é una settimana di test importanti, questi due indici potrebbero far partire un movimento molto atteso sul mercato, soprattutto dopo le trimestrali Usa di qualche settimana fa che di fatto hanno mostrato ottimi risultati dal punto di vista fondamentali ma con esiti tecnici da dimenticare, con ribassi non di certo in linea con i risultati delle trimestrali. Ricordiamo che indici come Nikkei hanno performato oltre il 90% nel giro di 10 mesi, pertanto un ritracciamento sarebbe piú che doveroso e potrebbe portare a degli scarichi che influirebbero in modo determinante sulle dinamiche tecniche degli indici globali.
Dinamica settimanale di Nikkei e possibile test dei minimi in area 56150 - Fonte:XStation
