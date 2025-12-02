Oggi i dati Europei

Punti chiave Inflazione Europa attesa al 2,1%

Disoccuopazione Europa attesa al 6,3%

Bitcoin rimane sotto i 90.000. Ribasso strutturale?

Obbligazioni al palo. Bund su nuovi massimi di rendimento

Mercati azionari provano una leggera discesa nel corso della giornata ieri, una dinamica dei prezzi interessante a livello tecnico per poter vedere eventualmente un ribasso nel corso della settimana alimentato dal forte ribasso del Nikkei. Stanotte movimenti poco incisivi in Giappone, al momento tutto da costruire per la giornata di oggi che non vedrá dati macro rilevanti per gli Usa, mentre per l'Europa usciranno disoccupazione e inflazione. Nel frattempo Bitcoin, termometro del rischio attuale, rimane al di sotto dei 90.000 andando cosí a testare i minimi delle scorse due settimane. Inflazione e Disoccupazione in Europa Oggi l'uscita dei dati europei su disoccupazione e inflazione, dati che dovrebbero vedere una situazione stabile con dati in linea con le uscite precedenti. Inflazione prevista stabile al 2,1% e disoccupazione stabile al 6,3%, la situazione europea appare in sostanziale equilibrio di fronte ai problemi che iniziano ad affiorare negli Usa, soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro che inevitabilmente avrebbe ripercussioni importanti anche sulla nostra economia. Per il momento quindi nulla di preoccupante, la situazione in Europa rimane in sostanziale equilibrio. Bitcoin sotto i 90.000 Brutta situazione per Bitcoin che rimane sotto i 90.000 con un calo consistente nella giornata di ieri, un calo che a livello tecnico conferma la dinamica di breve periodo ribassista che vediamo da settimane a questa parte. Bitcoin, che potremmo utilizzare come termometro del rischio, si trova in una situazione tecnica alquanto compromessa nel lungo termine, anche se dovesse chiudere il mese di dicembre in positivo, comunque ha giá confermato i massimi sopra i 100.000 come massimi venduti su base mensile, pertanto la view principale per questo asset rimane ribassista. Questo potrebbe indicare una certa propensione al "vendere rischio" a lungo termine, una condizione che il mercato azionario globale fatica ancora a digerire ma che a livello tecnico sembra poter avverarsi, almeno per il momento. Ricordiamo che Bitcoin da inizio anno perde il -7% in dollari, mentre perde circa il -16% in euro Grafico di Bitcoin su base settimanale. In evidenza l'area dei massimi venduti - Fonte: XStation - Studio: David Pascucci, XTB Obbligazioni al palo Bund di nuovo sui massimi di rendimento visti a settembre con un massimo toccato al 2,755%, rotti i massimi di rendimento di ottobre e novembre. Le obbligazioni sembrano non sbloccarsi seppur in presenza di movimenti tecnici che sembrano puntare verso il basso in termini di rendimento. Ricordiamo che la dinamica dei rendimenti obbligazionari si muove di pari passo con i tassi di interesse di riferimento, pertanto l'attenzione su questo comparto si sposta tutta nell'ultima settimana prima di Natale, tra il 10 dicembre e il 19 dicembre quando tutte le banche centrali principali si muoveranno sui tassi. La Bce potrebbe non muoversi visti i tassi al 2,15%, a differenza della Fed che potrebbe tagliare i tassi e Bank of Japan che invece potrebbe alzarli. Queste mosse di politica monetaria avrebbero un effetto sicuramente sugli equilibri delle obbligazioni a lungo termine che saranno portate ad aggiustarsi in base ai nuovi tassi e alle nuove aspettative su di essi.







