Oggi i Sussidi di Disoccupazione USA

Nikkei, l'indice piú forte dell'azionario, vende i massimi della giornata di ieri senza peró trovare lo spunto direzionale al ribasso. La situazione tecnica rimane sostanzialmente invariata sotto tutti i punti di vista mentre lato fondamentale troviamo oggi il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione in Usa come dato piú importante della giornata insieme al Leading Index del Conference Board. Nikkei, ancora nessun segno di inversione Se non si muove il Nikkei, non si muove nulla. Il piú forte indice del mercato azionario globale risulta ora in fase di test dei massimi dopo la fortissima salita del 90% che abbiamo visto nel corso degli ultimi 10 mesi, una salita non molto comune se prendiamo come riferimento l'andamento del Nikkei dal 1971 in poi. La situazione tecnica quindi é sicuramente in fase di test dei massimi, non sappiamo quanti giorni puó durare ma al momento sappiamo che la probabilitá di proseguire al rialzo dopo un rendimento del 90% in meno di un anno risulta effettivamente bassa. Al momento quindi si attende un qualche segnale di inversione che al momento non arriva, l'unica cosa che si puó fare é osservare come si comporta l'indice sui massimi.



Nikkei grafico giornaliero e i test dei massimi di ieri - Fonte: XStation Petrolio il ripresa Petrolio ritorna sopra i 65 dollari al barile dopo la forte salita della giornata di ieri, un sonoro +4%. Al momento la situazione tecnica vede la strutturazione di una dinamica rialzista su base mensile confermata nel mese di gennaio, una dinamica che potrebbe proseguire nel corso dei prossimi mesi e che potrebbe riportare il petrolio verso i 70 dollari al barile senza inficiare la dinamica ribassista di lunghissimo termine. Il petrolio peró sembra voler effettivamente tentare di invertire nel lungo termine, complice magari un dollaro sulla via del deprezzamento di lungo termine, una condizione ideale per vedere ulteriori allunghi al rialzo nel corso dei prossimi mesi. Il dato delle richieste di sussidi Unico dato degno di nota é quello delle richieste di sussidi di disoccupazione che di fatto é l'unico dato che potrebbe influire sui dati che osserva la Fed per muovere i tassi. Questa settimana abbiamo visto dei dati interessanti provenire dagli Uk, con l'aumento della disoccupazione e la diminuzione dell'inflazione, dati che spingono la Boe a tagliare i tassi nel corso della prossima riunione. Ricordiamo che per i sussidi di disoccupazione la barriera da rompere per le richieste iniziali é quella a ridosso delle 270k, ora siamo ancora lontani a ridosso dei 225k.

