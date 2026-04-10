Oggi Inflazione Usa

Oggi é il giorno piú importante della settimana dal punto di vista dei dati, esce infatti l'inflazione Usa che é prevista al 3,3% dal 2,4% del dato precedente. Nel frattempo i mercati si trovano in una situazione tecnica molto delicata che richiderá tempo prima di essere sbloccata dal punto di vista della direzionalitá.

Inflazione USA. Cosa aspettarsi

Inflazione Usa prevista passare dal 2,4% di febbraio al 3,3% nel mese di marzo, mese che ha visto il forte rincaro del prezzo del petrolio e primo vero test dell'influenza dei prezzi del greggio all'interno dell'economia reale. Il dato risulta di primo acchito molto "spinto" al rialzo, il 3,3% é un livello di inflazione che non si vede dal maggio 2024, un dato superiore addirittura all'introduzione dei dazi. Il sentiero dell'inflazione é al momento sicuramente rialzista, bisognerá vedere se con questo e il prossimo dato se l'inflazione salirá al punto tale da far intervenire la Fed sulla sua politica monetaria. Quindi, attendiamo l'uscita di questo dato per vedere i primi effetti del petrolio sull'inflazione, poi il prossimo dato in uscita a maggio per vedere quanto effettivamente l'impatto é determinante per una cambio di politica monetaria. In Europa i dati sull'inflazione di marzo, dati preliminari, hanno visto l'inflazione salire ma al di sotto delle stime, pertanto qualora dovessimo assistere ad un dato in linea con la tendenza europea, ci potremmo attendere un'inflazione al di sotto del 3,3%.

Inflazione Usa e Consumatori: Dazi vs Petrolio

Sia per i dazi che per l'aumento del prezzo del petrolio, parliamo di shock esogeni. Ossia l'inflazione sale per via di un aumento dei prezzi generato esternamente rispetto alla domanda e all'offerta all'interno dell'economia. Il caso dei dazi potrebbe fare da spia a quanto potrebbe succedere nel corso dei prossimi mesi. Infatti, sui dazi le aspettative di rialzo di inflazione erano relativamente elevate, ci si attendeva un'inflazione Usa stabilmente sopra il 3,2% nel 2025, per l'Europa ci si aspettava un'inflazione a ridosso del 4%, livelli che non abbiamo mai visto e che potrebbero indicare un consumatore in sofferenza che non accetta prezzi piú alti per gli stessi beni che comprava qualche tempo prima. In sostanza il consumatore potrebbe essere "scarico" e questo influirebbe in modo determinante sull'entitá del rialzo dell'inflazione.

Mercati Tecnici al test dei massimi

Mercati azionari che stanno testando massimi relativi alle settimane precedenti, in sostanza il rimbalzo attuale é alla ricerca di massimi da vendere per poter poi riprendere il trend originario partito a fine febbraio e che di fatto vede dei mercati in vendita. Ricordiamo l'importanza del Nikkei e della sua performance incredibile da maggio 2025, un rialzo di oltre il 90% che non si vedeva dal 1971, i mercati potrebbero aver raggiunto oramai i loro massimi nel lungo termine e di conseguenza questi movimenti forti, sia al rialzo che al ribasso, potrebbero essere solamente lo specchio di una volatilitá aumentata. Per il momento quindi la situazione é priva di direzionalitá, abbiamo di fronte a noi diversi giorni di test dei massimi prima di vedere di nuovo una direzionalitá spiccata da parte dell'azionario.