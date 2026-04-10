Oggi Inflazione Usa

- Inflazione Usa prevista al 3,3% dal 2,4%
- Dato importante quello di oggi, fondamentale il prossimo di maggio
- Mercati molto tecnici, testano massimi per vendere
- Inflazione Usa prevista al 3,3% dal 2,4%
- Dato importante quello di oggi, fondamentale il prossimo di maggio
- Mercati molto tecnici, testano massimi per vendere
Oggi é il giorno piú importante della settimana dal punto di vista dei dati, esce infatti l'inflazione Usa che é prevista al 3,3% dal 2,4% del dato precedente. Nel frattempo i mercati si trovano in una situazione tecnica molto delicata che richiderá tempo prima di essere sbloccata dal punto di vista della direzionalitá.
Inflazione USA. Cosa aspettarsi
Inflazione Usa prevista passare dal 2,4% di febbraio al 3,3% nel mese di marzo, mese che ha visto il forte rincaro del prezzo del petrolio e primo vero test dell'influenza dei prezzi del greggio all'interno dell'economia reale. Il dato risulta di primo acchito molto "spinto" al rialzo, il 3,3% é un livello di inflazione che non si vede dal maggio 2024, un dato superiore addirittura all'introduzione dei dazi. Il sentiero dell'inflazione é al momento sicuramente rialzista, bisognerá vedere se con questo e il prossimo dato se l'inflazione salirá al punto tale da far intervenire la Fed sulla sua politica monetaria. Quindi, attendiamo l'uscita di questo dato per vedere i primi effetti del petrolio sull'inflazione, poi il prossimo dato in uscita a maggio per vedere quanto effettivamente l'impatto é determinante per una cambio di politica monetaria. In Europa i dati sull'inflazione di marzo, dati preliminari, hanno visto l'inflazione salire ma al di sotto delle stime, pertanto qualora dovessimo assistere ad un dato in linea con la tendenza europea, ci potremmo attendere un'inflazione al di sotto del 3,3%.
Inflazione Usa e Consumatori: Dazi vs Petrolio
Sia per i dazi che per l'aumento del prezzo del petrolio, parliamo di shock esogeni. Ossia l'inflazione sale per via di un aumento dei prezzi generato esternamente rispetto alla domanda e all'offerta all'interno dell'economia. Il caso dei dazi potrebbe fare da spia a quanto potrebbe succedere nel corso dei prossimi mesi. Infatti, sui dazi le aspettative di rialzo di inflazione erano relativamente elevate, ci si attendeva un'inflazione Usa stabilmente sopra il 3,2% nel 2025, per l'Europa ci si aspettava un'inflazione a ridosso del 4%, livelli che non abbiamo mai visto e che potrebbero indicare un consumatore in sofferenza che non accetta prezzi piú alti per gli stessi beni che comprava qualche tempo prima. In sostanza il consumatore potrebbe essere "scarico" e questo influirebbe in modo determinante sull'entitá del rialzo dell'inflazione.
Mercati Tecnici al test dei massimi
Mercati azionari che stanno testando massimi relativi alle settimane precedenti, in sostanza il rimbalzo attuale é alla ricerca di massimi da vendere per poter poi riprendere il trend originario partito a fine febbraio e che di fatto vede dei mercati in vendita. Ricordiamo l'importanza del Nikkei e della sua performance incredibile da maggio 2025, un rialzo di oltre il 90% che non si vedeva dal 1971, i mercati potrebbero aver raggiunto oramai i loro massimi nel lungo termine e di conseguenza questi movimenti forti, sia al rialzo che al ribasso, potrebbero essere solamente lo specchio di una volatilitá aumentata. Per il momento quindi la situazione é priva di direzionalitá, abbiamo di fronte a noi diversi giorni di test dei massimi prima di vedere di nuovo una direzionalitá spiccata da parte dell'azionario.
US Open: il PIL rallenta il sentiment, persistono le tensioni in Medio Oriente
I dati PCE statunitensi sono in linea con le aspettative. L'EUR/USD non mostra alcuna reazione
Grafico del giorno: l'ORO perde tutto il suo slancio tra guerra e incertezza politica 🟡 (09.04.2026)
Notizie del mattino: l'Iran afferma che gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco (09.04.2026)
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.