Oro e Argento, Nuovi Record

Record assoluto per Oro e Argento che sfondano i loro livelli psicologici e si portano rispettivamente ben al di sopra dei 5000 dollari e 100 dollari all'oncia. Interessante anche il movimento che vediamo su UsdJpy, finalmente il cambio si allontana da area 158 e si riporta piú un basso a 154. Probabile inversione del dollaro?

I Record di Oro e Argento

Argento supera i 100 dollari l'oncia replicando quindi i rialzi di cui abbiamo parlato il 14 gennaio, ossia le dinamiche rialziste del 1980 e del 2011, dinamiche molto simili a quelle attuali. Ora siamo a ridosso dei 109 dollari, un punto di svolta per quanto riguarda i prezzi ma non per quanto riguarda la tendenza principale che a livello tecnico necessita di tempo. Arrivati a questo punto pensare ad un'inversione dei prezzi é piú che lecito, ma a livello tecnico le inversioni hanno bisogno di tempo per essere confermate, dalle 4 alle 7 settimane, situazione che non vediamo assolutamente su argento e oro. Stesso dicasi per Oro che sfonda il muro dei 5000 dollari e si porta a 5092, sfiora quindi i 5100. La situazione tecnica é la medesima dell'argento con l'eccezione della volatilitá che risulta leggermente minore rispetto all'argento, comunque in aumento. Infatti la scorsa settimana risulta quella con il range di oscillazione piú alto in termini percentuali da marzo 2020, stiamo parlando infatti di un rialzo di circa l'8,5% in una sola settimana. Il rialzo prosegue fino a prova contraria, il pericolo di ribassi fulminei é alitssimo, si gioca tutto sulle dinamiche di prezzo intraday.

Crollo UsdJpy, Dollaro verso il ribasso di lungo termine

Finalmente assistiamo al ribasso di UsdJpy che si trovava oramai da tempo in area 158, livelli pericolosissimi per un intervento BoJ diretto sul mercato. Dopo la riunione di politica monetaria di venerdí della BoJ, vediamo di fatto che il cambio UsdJpy é effettivamente sceso in modo forte proprio dai 159. Nessun intervento della BoJ sul mercato, lo si vede dalle oscillazioni che non sono assolutamente compatibili con gli interventi visti negli scorsi anni, pertanto il movimento ribassista é del tutto naturale e tecnicamente valido per un'inversione di lungo termine al ribasso che potrebbe coinvolgere anche gli altri cambi. Come volevasi dimostrare, comanda UsdJpy sul Forex. Occhio quindi anche a EurUsd e GbpUsd che sembrano intenzionati palesemente a salire verso nuovi massimi contro il dollaro.



UsdJpy e il ritorno a 154 dopo la BoJ - Fonte: XStation



Fed immobile sui tassi. Attenzione alle trimestrali

Questa sará anche la settimana della Fed che molto probabilmente rimarrá immobile di fronte ai dati del mercato del lavoro che risultano particolarmentre buoni rispetto alle tendenze che si stavano delineando nel corso degli scorsi mesi. In questo contesto la Fed non puó toccare i tassi, i dati dell'inflazione risultano stabili, la disoccupazione risulta sorprendentemente in calo, un insieme di dati che non permettono alcun tipo di intervento anche se ci troviamo in presenza di altri dati preoccupanti come quelli che rileva Challenger con il record assoluto di tagli di posti di lavoro a partire dal 2025. Per quanto riguarda le trimestrali di questa settimana, attenzione il 28 gennaio a quelle di Microsoft, Tesla, Meta e Asml, mentre il 29 gennaio Apple, Visa, Mastercard e Sap.