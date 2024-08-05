Oro forte in un contesto di svendite di panico azionario 🟢

I forti timori di recessione innescati dai deboli dati del mercato del lavoro statunitense hanno portato a significativi arretramenti degli indici azionari globali. Stiamo osservando cali molto marcati nei futures di Wall Street, continuando i movimenti di venerdì scorso. Ciò è legato anche al significativo arretramento del mercato azionario giapponese. Il Nikkei 225 sul mercato cash è sceso di oltre il 13%, mentre il mercato dei futures è stato sospeso. In questa situazione, vediamo l’oro molto stabile. Venerdì l'oro è salito quasi ai massimi storici, ma la sessione si è conclusa con un leggero calo. Una situazione simile è attualmente visibile. D’altro canto, i movimenti dell’oro sono minimi rispetto ad altri asset. Bitcoin, considerato l’oro digitale e un asset sicuro contro la recessione, sta perdendo pesantemente. La forte svendita di tutti gli asset sta causando un ritiro di Bitcoin, che potrebbe essere correlato al ritiro di fondi da parte degli investitori da ETF o futures. L'oro rimane sopra i 2400 dollari l'oncia. Fonte: xStation5 Vale la pena notare che i dati recentemente pubblicati per il secondo trimestre del mercato dell'oro. Il secondo trimestre è stato piuttosto debole in termini di domanda: la domanda di gioielli ha registrato un calo significativo e solo a causa della domanda OTC (che ha un significato molto limitato nel contesto dell'oro fisico) la situazione generale non sembrava negativa. D’altro canto, gli ETF hanno subito svendite minime, mentre le banche centrali hanno acquistato una notevole quantità di oro. Fonte: WGC

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